О мероприятии

Центр имени Хруничева — ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем).

Именно в Центре имени Хруничева «родились» ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейство ракет-носителей «Ангара» и носители легкого класса «Рокот» и многое другое. Экспозиция музея космического центра рассказывает о богатой истории предприятия: от автомобилей и малой авиации до новейших ракет-носителей. Здесь можно увидеть редкие экспонаты и разработки Центра имени Хруничева:

Среди экспонатов модели:

ракет-носителей «Протон-М», «Ангара», «Рокот»;

орбитальных станций «Салют» и «Мир»;

российского сегмента Международной космической станции;

малой авиации;

аппаратов космической связи и ДЗЗ и другие.

Музей разделен на два зала. В первом можно познакомиться с историей Центра имени Хруничева на всех этапах развития. А второй посвящен внешнеэкономической деятельности Центра, товарам народного потребления и медицинской техники.

Расписание улица Новозаводская, дом 18, к. 1 Москва 11:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация

Адрес улица Новозаводская, дом 18, к. 1