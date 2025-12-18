Уведомления
Участники мероприятия узнают про ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли.
О мероприятии
Центр имени Хруничева — ведущее предприятие российской ракетно-космической отрасли, один из мировых лидеров в области разработки и серийного производства космических средств выведения (ракет-носителей тяжелого класса, разгонных блоков и их систем).
Именно в Центре имени Хруничева «родились» ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», семейство ракет-носителей «Ангара» и носители легкого класса «Рокот» и многое другое. Экспозиция музея космического центра рассказывает о богатой истории предприятия: от автомобилей и малой авиации до новейших ракет-носителей. Здесь можно увидеть редкие экспонаты и разработки Центра имени Хруничева:
Среди экспонатов модели:
- ракет-носителей «Протон-М», «Ангара», «Рокот»;
- орбитальных станций «Салют» и «Мир»;
- российского сегмента Международной космической станции;
- малой авиации;
- аппаратов космической связи и ДЗЗ и другие.
Музей разделен на два зала. В первом можно познакомиться с историей Центра имени Хруничева на всех этапах развития. А второй посвящен внешнеэкономической деятельности Центра, товарам народного потребления и медицинской техники.
улица Новозаводская, дом 18, к. 1
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Задолго до достижения ближайшей к Солнцу точки 3I/ATLAS начала испускать стабильный узконаправленный поток газа из определенной области на своей поверхности — рядом с одним из полюсов кометы. Ранее такие струи не раз наблюдали на кометах, в том числе на первой межзвездной комете Борисова, но еще никогда не видели столь стабильного и долгоживущего джета.
