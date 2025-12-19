Уведомления
Генетический анализ опроверг африканское происхождение известной британки времен Римской империи
Исследователи расшифровали геном жительницы Британии римской эпохи и установили ее настоящую родословную. Результаты показали принадлежность девушки к местному населению и опровергли ранее популярную научную теорию о ее африканских корнях.
Историческую загадку решали более 10 лет. В 2012 году сотрудники мэрии Истборна обнаружили в подвале коробку с человеческими останками. Надпись на этикетке гласила, что скелет нашли на мысе Бичи-Хед еще в 50-х годах XX века. Археологи назвали неизвестную «Женщиной с Бичи-Хед». Радиоуглеродный анализ определил, что девушка жила в период римской оккупации Британии, примерно между 129 и 311 годами нашей эры.
Внимание общественности привлекли результаты первого антропологического исследования. Специалисты изучили строение черепа и заметили особенности, характерные для жителей Африки южнее Сахары. На основе этих данных эксперты воссоздали внешность девушки и представили ее как темнокожую уроженку южных регионов Африки. «Женщина с Бичи-Хед» стала знаменитостью, о ней писали в книгах и снимали передачи как об одном из первых чернокожих британцев.
Однако научная картина не складывалась. Изотопный анализ зубов указывал, что девушка выросла на южном побережье Англии и пила местную воду. Возникло противоречие между предполагаемой африканской внешностью и химическим составом костей.
Предварительные генетические тесты 2017 года добавляли путаницы и намекали на возможное происхождение из Средиземноморья, например с Кипра. Точный ответ мог дать только полный анализ ДНК, который долгое время был недоступен из-за плохой сохранности материала.
Команда ученых из Музея естественной истории в Лондоне наконец поставила точку в этом вопросе. Результаты научной работы опубликовали в издании Journal of Archaeological Science.
Генетики применили новые методы обогащения ДНК, специально разработанные для работы со старыми и разрушенными образцами. Они высверлили небольшое количество костного порошка из височной кости черепа и извлекли оттуда генетический материал. Полученные данные сравнили с геномами людей железного века, римского периода и современными жителями Европы.
Анализ показал высокую степень родства «Женщины с Бичи-Хед» именно с населением древней Британии. Ученые не нашли никаких следов недавнего смешения с африканскими народами, на которое указывала форма черепа. Митохондриальная ДНК девушки относилась к гаплогруппе K1a, типичной для Северной Европы. Генетически она оказалась ближе всего к жителям сельских поселений Британии того времени, а не к выходцам из столицы империи или легионерам из дальних провинций.
Исследователи восстановили и фенотип девушки. Генетический код предсказал голубые глаза и светлые волосы. Цвет кожи определили как промежуточный: не слишком бледный, но и не темный. Это полностью изменило представление о ее облике. Специалисты создали новую 3D-модель лица, теперь уже с европейскими чертами, светлой кожей и русыми волосами.
Помимо происхождения, ученые уточнили детали биографии «Женщины с Бичи-Хед». На момент смерти ей было от 18 до 25 лет. Рост составлял 152 сантиметра. При жизни девушка получила серьезную травму ноги, но сумела оправиться от нее, о чем свидетельствует зажившая рана на бедренной кости. Диета британки включала большое количество морской рыбы и моллюсков, что логично для жительницы побережья.
История изучения этого скелета наглядно демонстрирует эволюцию научных методов. Устаревший подход определения происхождения по форме черепа привел к ошибочным выводам и создал миф. Современные технологии секвенирования ДНК позволили исправить ошибку и вернуть человеку его истинную историю, доказав местное происхождение одной из самых известных жительниц римской Британии.
