Слушатели узнают, чем занимается дикий кабан, когда его никто не видит.

О мероприятии

Чем занимается дикий кабан, когда его никто не видит? Как это — быть заповедным кабаном? Сидят ли кабаны в соцсетях? Как происходит изучение кабанов в Окском заповеднике, зачем исследователям фотоловушки и почему нельзя тропить кабанов «вдогон»?

Автор книги «Про кабанов, бобров и выхухолей» (лауреат премии «Просветитель» 2025 года в номинации «Естественные и точные науки»), зоолог Окского заповедника Надежда Панкова расскажет о повседневной жизни своих любимых объектов исследования — диких кабанов.

Расписание ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.