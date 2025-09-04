Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship

Любитель космоса и фотограф Макс Эванс (Max Evans) опубликовал в соцсети Х снимки первых массо-габаритных симуляторов (макетов) спутников Starlink третьего поколения, которые станут полезной нагрузкой для корабля Ship 38. Он отправится в одиннадцатый испытательный полет транспортной системы Starship.

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship / © Max Evans / NASASpaceflight

Каждый новый спутник Starlink V3 будет способен обеспечивать скорость загрузки (нижней линии связи) до одного терабита в секунду, что более чем в 10 раз превышает возможности спутников Starlink V2 Mini (96 гигабит в секунду). Скорость выгрузки (верхней линии связи) достигает 160 гигабит в секунду, что в 24 раза выше, чем у Starlink V2 Mini.

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship / © Max Evans / NASASpaceflight

Один запуск Starship с примерно 54 спутниками Starlink V3 добавит к сети Starlink около 60 терабайт в секунду пропускной способности, что эквивалентно более чем 20 запускам на ракете Falcon 9.

На базе SpaceX заметили первые аппараты Starlink V3 для нового запуска Starship / © Max Evans / NASASpaceflight

Стоит отметить, что аппараты Starlink V3 значительно крупнее и тяжелее своих предшественников. Их масса составляет около 1900 килограммов (по сравнению с 575 килограммами у Starlink V2 Mini). Это связано с использованием более крупных антенн и солнечных панелей, которые после развертывания достигают в размахе около 60 метров.