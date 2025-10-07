Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карта мирового океана: где загрязнение пластиком больше
Загрязнение пластиком — одна из главных экологических угроз на планете. Ученые Тулейнского университета (Tulane University) создали карту, показывающую, где загрязнение океана представляет наибольший риск для морских экосистем.
Авторы исследования, опубликованного в Nature Sustainability, выяснили, что наибольшей опасностью не всегда оказываются «мусорные пятна». В зоне риске оказались регионы, где пластик пересекается с богатой морской жизнью и химическими загрязнителями. Это означает, что даже воды с относительно умеренным содержанием пластика могут столкнуться с серьезными экологическими последствиями.
Исследователи сфокусировались на комплексном экологическом ущербе от пластика. Они оценили четыре ключевых механизма вреда: проглатывание, запутывание, перенос токсичных химикатов и их выщелачивание при разложении пластика.
Ученые использовали недавно разработанные вычислительные методы для оценки риска. Они объединили глобальные модели океанического пластика, распределения морских видов и загрязняющих веществ. На основе этого они провели оценку экологических угроз.
В зонах повышенного риска оказались северные части Тихого и Атлантического океанов в средних широтах, северные части Индийского океана и прибрежная часть Восточной Азии. К опасности запутывания оказались наиболее уязвимы прибрежные районы активного рыболовства из-за «призрачных снастей» — так называют брошенные сети и ловушки.
Исследователи также обратили внимание, что пластик становится «конвейером» для нейротоксинов, таких как метилртуть и «вечных химических веществ». Они могут накапливаться в пищевых цепях, угрожая здоровью человека.
Исследователи смоделировали сценарии будущего, основанные на различных уровнях сокращения пластиковых отходов. Без решительных глобальных действий риск проглатывания пластика морскими обитателями к 2060 году может увеличиться в три раза. Уменьшить угрозу могут совместные усилия по сокращению пластиковых отходов и улучшенное управление ими.
Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.
В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.
Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.
Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как роботы будут работать вместе с людьми. Интервью с Романом Мещеряковым
Межзвездный ковчег: проблемы «спасителя человечества»
Топ самых совершенных роботов
10 женщин, побывавших на МКС
Человек преступный: психология маньяков-убийц
Что такое квантовая биология
Сбить цель в космосе: тайны наведения в космосе глазами разработчика
Starship — тропою летных испытаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии