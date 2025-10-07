  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
7 октября, 11:56
Рейтинг: +72
Посты: 191

Карта мирового океана: где загрязнение пластиком больше

Загрязнение пластиком — одна из главных экологических угроз на планете. Ученые Тулейнского университета (Tulane University) создали карту, показывающую, где загрязнение океана представляет наибольший риск для морских экосистем.

# загрязнение океана
# карты
# океан
# экология
Глобальное распространение загрязняющих веществ, адсорбированных и переносимых пластиком, риск воздействия на организмы / © Nature Sustainability
Глобальное распространение загрязняющих веществ, адсорбированных и переносимых пластиком, риск воздействия на организмы / © Nature Sustainability

Авторы исследования, опубликованного в Nature Sustainability, выяснили, что наибольшей опасностью не всегда оказываются «мусорные пятна». В зоне риске оказались регионы, где пластик пересекается с богатой морской жизнью и химическими загрязнителями. Это означает, что даже воды с относительно умеренным содержанием пластика могут столкнуться с серьезными экологическими последствиями.

Исследователи сфокусировались на комплексном экологическом ущербе от пластика. Они оценили четыре ключевых механизма вреда: проглатывание, запутывание, перенос токсичных химикатов и их выщелачивание при разложении пластика.

Ученые использовали недавно разработанные вычислительные методы для оценки риска. Они объединили глобальные модели океанического пластика, распределения морских видов и загрязняющих веществ. На основе этого они провели оценку экологических угроз.

В зонах повышенного риска оказались северные части Тихого и Атлантического океанов в средних широтах, северные части Индийского океана и прибрежная часть Восточной Азии. К опасности запутывания оказались наиболее уязвимы прибрежные районы активного рыболовства из-за «призрачных снастей» — так называют брошенные сети и ловушки.

Исследователи также обратили внимание, что пластик становится «конвейером» для нейротоксинов, таких как метилртуть и «вечных химических веществ». Они могут накапливаться в пищевых цепях, угрожая здоровью человека. 

Исследователи смоделировали сценарии будущего, основанные на различных уровнях сокращения пластиковых отходов. Без решительных глобальных действий риск проглатывания пластика морскими обитателями к 2060 году может увеличиться в три раза. Уменьшить угрозу могут совместные усилия по сокращению пластиковых отходов и улучшенное управление ими. 

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
6 октября, 14:35
Юлия Трепалина

Диетологи предупредили о негативном эффекте из-за приема витамина D2

Многие принимают добавки с витамином D для поддержания здоровья костей и укрепления иммунитета. Однако исследование недавно показало, что употребление одной из форм — эргокальциферола (D2) — может быть неэффективным для устранения дефицита этого витамина.

Медицина
# авитаминоз
# биодобавки
# витамин D
# витамины
# холекальциферол
# эргокальциферол
7 октября, 08:23
Адель Романова

Большинство звездных систем во Вселенной оказались непригодны для жизни

В поисках внеземной жизни большие надежды возлагают на красные карлики: их во Вселенной подавляющее большинство, и они наиболее долговечные. Их самая серьезная проблема — экстремальные вспышки. Астрофизик проанализировал свойства этих звезд и пришел к выводу, что у них вряд ли найдутся планеты, населенные сложными организмами.

Астрономия
# TRAPPIST-1
# внеземная жизнь
# космос
# красные карлики
# обитаемые планеты
6 октября, 10:32
ПНИПУ

В России появятся сваи, устойчивые к вспучиванию грунта

Свайные фундаменты — оптимальное решение для многих типов грунтов (слабых, болотистых), где классические типы оснований не справляются. Их широко используют в регионах с сезонным промерзанием почвы из-за опасного явления — морозного пучения. Такой эффект приводит к постепенному выдавливанию опор и может вызвать деформацию и разрушение конструкций. Существующие способы их защиты не всегда эффективны: утепление не спасает в морозы, дренаж не снимает давление льда, а замена грунта слишком дорога. Ученые Пермского Политеха разработали коническую сваю, которая снижает объем материала, необходимого для изготовления на 40%, и превосходит по надежности традиционные цилиндрические аналоги на 30%.

ПНИПУ
# грунт
# мороз
# сваи
# фундамент
4 октября, 14:06
Адель Романова

Уран и Нептун зачислили в ряды каменных планет

По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.

Астрономия
# космос
# ледяные гиганты
# Нептун
# планетология
3 октября, 14:28
Unitsky String Technologies Inc.

Белорусские инженеры разработали тяговую батарею для грузовых беспилотников

Инженеры Unitsky String Technologies Inc. разработали тяговые накопители энергии, которых хватает рельсовому беспилотнику для перевозки морских контейнеров.

Unitsky String Technologies Inc.
# аккумуляторы
# батареи
# суперконденсаторы
# технологии
# энергия
5 октября, 17:14
Редакция Naked Science

Научно-фантастический сюрреализм Вадима Кашина

Концептуальный дизайнер и художник Вадим Кашин создает научно-фантастические произведения, в которых детально проработанные машины и роботы неотделимы от ландшафта и архитектуры. Кашин работает в жанре, который он сам называет AbstractDiving.

Sci-Fi
# арт
# концепт-арт
# концепт-артист
# концепт-арты
# концепт-дизайнер
# концепт-художник
# научная фантастика
# сюрреализм
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
Антропологи предложили переписать всю историю человечества за последний миллион лет

29 сентября, 09:54

Имя Фамилия
44 секунды назад
Сергей, Если пересчитать стоимость на килограмм, то окажется, что "растворимые макароны" гораздо дороже обычных. И варятся обычные макароны те же 3-5

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

Алексей Карнаухов
7 минут назад
"Во-вторых, без магнитоплазмодинамического двигателя и удельный импульс уже не тот, и общая тяга системы мала, буквально пара десятков ньютонов

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Dmitriy Dorian
10 минут назад
Иван, это всё пустая болтовня. Приведите факты и как они опровергают данные по критериям в этом рейтинге.

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Никита
10 минут назад
Go, само собой, если настроить АЭС то не сможешь газ втридорога на внутренний рынок продавать.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Тимур Вихарев
11 минут назад
Реальную картину по такому графику не видно т.к. у многих стран большие объемы экспорта/импорта. Нет проблем чтобы какой нибудь Дании поставить 100%

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Dmitriy Dorian
11 минут назад
Федор, видимо, уже даже ИИ способен анализировать объективные показатели лучше патриотически настроенных граждан...

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Дмитрий Kuрueнко
11 минут назад
"Это у вас в учебнике истории про выдуманный идеальный Советский Союз так могло быть." Александр, Я к оценкам прошлых времен через призму

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Dmitriy Dorian
12 минут назад
Руслан, наконец-то комментарий по существу, хотя он утонет на фоне эмоциональных выкриков "обиженных"за Россию.

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Сергей Бирюков
12 минут назад
MrAfigli, ну вот в последние годы несколько дотационных прибавилось. Теперь туда будут миллиарды вкладывать, ну хоть надежда на "выхлоп" есть. Лет так

Сравнение площадей всех стран на одной диаграмме

Dmitriy Dorian
13 минут назад
O, я обосновал свой тезис. Комментаторы, у которых их представление об инновационности не совпало с этим рейтингом, выкатили кучу комментов с общим

Рейтинг: самые инновационные страны планеты в 2025 году

Никита
13 минут назад
Станислав, термин может и звучит обидно, но это не пустой звон, гугл вам в помощь.

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Иван Колупаев
14 минут назад
Александр, Cу-34 не такой уж и современный и создан на основе советского Су-27.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Дэвид Романов
18 минут назад
Бандеровские ненедобитки меня удивляют до сих пор, вот вроде кажется что дальше уже не куда, ан нет находиться ещё клоуны- эти коменты... Что у них в

Военные машины: 10 сильнейших армий, формирующих мировой порядок и безопасность в 2025 году

Go Home
32 минуты назад
Москва. 10 сентября 1991 г. ИНТЕРФАКС. Намеченная в СССР программа строительства атомных электростанций до 2000 года, принятая в 1983 году, выполнена не

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Павел Масюк
33 минуты назад
Александр, этот кадр прикидывает для riteg а не для нормального реактора он вообще не понимает о чем статья.

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Ar Ar
37 минут назад
Алексей, 35,5% АЭС в энергобалансе. 5 атомных реакторов с 1977 по 2023 год ввод в эксплуатацию. Строительство одного реактора отменили в 2022 году по

Инфографика: основные источники электроэнергии по странам

Сергей Механик
43 минуты назад
А в "Пятом элементе" машинки были поинтересней. 😏

Летающие автомобили: семь моделей, превращающих фантастику в жизнь

Алексей Карнаухов
44 минуты назад
Вася, вы тоже безграмотный. тут как раз автор не ошибся. в общем безграмотные комментаторы критикуют безграмотных экспертов. какие еще вопросы к

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Алексей Карнаухов
47 минут назад
Автор безграмотный. "С невероятным и по современным ракетным меркам удельным импульсом в 55 километров в секунду (это на порядок выше, скажем, Starship)"

Почему Россия до сих пор не реализовала идею ядерного буксира? В чем сложность? А будет ли в будущем?

Сергей Механик
52 минуты назад
Мне кажется, что на популярность этого продукта, кроме быстрого ритма жизни и простоты приготовления, влияет также доступная стоимость. 😉

Ученые рассказали, чем полезна и вредна лапша быстрого приготовления

Самые обсуждаемые

Лучшие материалы
