Карта мирового океана: где загрязнение пластиком больше

Загрязнение пластиком — одна из главных экологических угроз на планете. Ученые Тулейнского университета (Tulane University) создали карту, показывающую, где загрязнение океана представляет наибольший риск для морских экосистем.

Глобальное распространение загрязняющих веществ, адсорбированных и переносимых пластиком, риск воздействия на организмы / © Nature Sustainability

Авторы исследования, опубликованного в Nature Sustainability, выяснили, что наибольшей опасностью не всегда оказываются «мусорные пятна». В зоне риске оказались регионы, где пластик пересекается с богатой морской жизнью и химическими загрязнителями. Это означает, что даже воды с относительно умеренным содержанием пластика могут столкнуться с серьезными экологическими последствиями.

Исследователи сфокусировались на комплексном экологическом ущербе от пластика. Они оценили четыре ключевых механизма вреда: проглатывание, запутывание, перенос токсичных химикатов и их выщелачивание при разложении пластика.

Ученые использовали недавно разработанные вычислительные методы для оценки риска. Они объединили глобальные модели океанического пластика, распределения морских видов и загрязняющих веществ. На основе этого они провели оценку экологических угроз.

В зонах повышенного риска оказались северные части Тихого и Атлантического океанов в средних широтах, северные части Индийского океана и прибрежная часть Восточной Азии. К опасности запутывания оказались наиболее уязвимы прибрежные районы активного рыболовства из-за «призрачных снастей» — так называют брошенные сети и ловушки.

Исследователи также обратили внимание, что пластик становится «конвейером» для нейротоксинов, таких как метилртуть и «вечных химических веществ». Они могут накапливаться в пищевых цепях, угрожая здоровью человека.

Исследователи смоделировали сценарии будущего, основанные на различных уровнях сокращения пластиковых отходов. Без решительных глобальных действий риск проглатывания пластика морскими обитателями к 2060 году может увеличиться в три раза. Уменьшить угрозу могут совместные усилия по сокращению пластиковых отходов и улучшенное управление ими.