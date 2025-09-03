  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 сентября, 07:03
Рейтинг: +1051
Посты: 2353

Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что легкий многоцелевой вертолет «Ансат» в импортозамещенной версии, оснащенный отечественными двигателями ВК-650В, выполнил первый полет. 

Сообщество
# авиация
# Ансат
# вертолёты
# Россия
Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»
Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»

Длительность полета составила шесть минут. За это время экипаж успел провести оценку устойчивости и управляемости вертолета, а также проверить работоспособность оборудования и основных систем.

Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»
Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»

Импортозамещенный «Ансат» создан на базе модели «Ансат-М», однако в конструкцию машины внесены изменения. Фюзеляж получил улучшенную аэродинамику, в нем увеличилась доля композитных материалов. Разработана и внедрена новая система управления вертолетом. Дополнительно в ее состав включен автопилот, который позволит летать в любое время суток даже в сложных метеоусловиях.

Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»
Вертолет «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В впервые поднялся в небо / © «Вертолеты России»

Это особенно важно, так как вертолет отличается высокой маневренностью, может работать при температурах от –45 до +50 °C и эксплуатироваться как в условиях высокогорья, так и в плотной городской застройке.

Новый «Ансат» способен преодолевать расстояние до 660 километров без дозаправки и до 800 километров с дополнительным топливным баком. 

