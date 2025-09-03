Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые
В 2025 году установки солнечных электростанций снова бьют рекорды. В первой половине года мир получил 380 гигаватт новых мощностей — впечатляющий рост на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда было введено в эксплуатацию 232 гигаватта.
При этом только Китай ввел солнечные электростанции общей мощностью 256 гигаватт. Для сравнения: в прошлом году отметку в 350 гигаватт преодолели лишь в сентябре, тогда как в этом году этот рубеж был достигнут уже в июне.
Такие темпы подтверждают статус солнечной энергетики, как самого быстрорастущего источника новой генерации электроэнергии в мире. В 2024 году мировая выработка солнечной энергии выросла на 28% (+469 тераватт-часов) по сравнению с 2023 годом — больше, чем у любого другого источника.
Китай лидирует в создании солнечных электростанций с огромным отрывом: в первой половине 2025 года страна установила более чем в два раза больше мощностей, чем весь остальной мир вместе взятый, что составило 67% от общего прироста (против 54% за аналогичный период прошлого года).
Другие страны также активно наращивают мощности солнечной энергетики. В первой половине 2025 года они ввели в эксплуатацию около 124 гигаватт — на 15% больше, чем годом ранее. Индия заняла второе место с 24 гигаваттами, что на 49% больше прошлогодних 16 гигаваттов. США оказались на третьем месте с 21 гигаваттом, что на 4% выше результата прошлого года.
Рынок солнечной энергетики в Африке также оживает. За последний год континент импортировал на 60% больше солнечных панелей из Китая, хотя отсутствие достоверных данных об установках затрудняет отслеживание реальных темпов их внедрения.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Экспериментальное лечение полностью избавило от рака собаку, которая должна была прожить несколько месяцев
В начале 2023 года у самки золотистого ретривера по кличке Лола диагностировали меланому в полости рта — редкую и агрессивную форму рака, которая уже распространилась на легкие. По прогнозам ветеринаров, собаке оставалось жить несколько месяцев. Однако хозяева Лолы не сдались и продолжили бороться за жизнь любимицы вместе с врачами онкоцентра ветеринарной клиники при Калифорнийском университете в Дейвисе (США). Благодаря их экспериментальному лечению все следы рака примерно через полгода исчезли. Собака продолжает жить и в октябре 2025-го отметит свое 11-летие.
Археологи СПбГУ проанализировали вещевую коллекцию, найденную во время раскопок городища Городец в Ленинградской области. Эксперты установили, что городище существовало дольше, чем предполагалось ранее, и доказали, что культурный слой поселения сильно перемешан.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
До сих пор совместные наблюдения гравитационно-волновых обсерваторий LIGO, Virgo и KAGRA показывали только 90 кандидатов в слияния, порождающие гравиволны. Новый каталог более чем удвоил число этих объектов и породил серьезные астрофизические вопросы.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
