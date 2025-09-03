Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

За полгода Китай построил больше солнечных электростанций, чем все остальные страны вместе взятые

В 2025 году установки солнечных электростанций снова бьют рекорды. В первой половине года мир получил 380 гигаватт новых мощностей — впечатляющий рост на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, когда было введено в эксплуатацию 232 гигаватта.

Солнечная электростанция в Китае / © CGTN

При этом только Китай ввел солнечные электростанции общей мощностью 256 гигаватт. Для сравнения: в прошлом году отметку в 350 гигаватт преодолели лишь в сентябре, тогда как в этом году этот рубеж был достигнут уже в июне.

Такие темпы подтверждают статус солнечной энергетики, как самого быстрорастущего источника новой генерации электроэнергии в мире. В 2024 году мировая выработка солнечной энергии выросла на 28% (+469 тераватт-часов) по сравнению с 2023 годом — больше, чем у любого другого источника.

Китай лидирует в создании солнечных электростанций с огромным отрывом: в первой половине 2025 года страна установила более чем в два раза больше мощностей, чем весь остальной мир вместе взятый, что составило 67% от общего прироста (против 54% за аналогичный период прошлого года).

Другие страны также активно наращивают мощности солнечной энергетики. В первой половине 2025 года они ввели в эксплуатацию около 124 гигаватт — на 15% больше, чем годом ранее. Индия заняла второе место с 24 гигаваттами, что на 49% больше прошлогодних 16 гигаваттов. США оказались на третьем месте с 21 гигаваттом, что на 4% выше результата прошлого года.

Рынок солнечной энергетики в Африке также оживает. За последний год континент импортировал на 60% больше солнечных панелей из Китая, хотя отсутствие достоверных данных об установках затрудняет отслеживание реальных темпов их внедрения.