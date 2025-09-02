  • Добавить в закладки
Николай Головин
Николай Головин
2 сентября, 08:39
Рейтинг: +256
Посты: 801

Рейтинг: самые безопасные города планеты

Безопасность всегда была важным фактором при выборе места жительства. Сегодня более 56% населения мира проживает в городах, а к 2050 году согласно прогнозу в городах будет проживать 68% жителей планеты. Следовательно, управление городским хозяйством будет иметь решающее значение для определения качества жизни городского населения, которое продолжит расти по мере расширения городов.

Рейтинг: самые безопасные города планеты / © Ranking Royals
Рейтинг: самые безопасные города планеты / © Ranking Royals

Как измерить безопасность города? Портал Numbeo использовал данные о преступности (ограбления, разбой, угон автомобилей и прочее), чтобы на основе этих факторов составить рейтинг из 424 самых безлопастных городов.

Столица ОАЭ, Абу-Даби, признана самым безопасным городом мира по версии Numbeo. Здесь проживает большинство иностранцев, поэтому такие преступления, как ограбления, похищения людей и карманные кражи, случаются реже. Объясняется это тем, что иностранцы не совершают преступлений, поскольку в противном случае их немедленно вышлют из страны.

Второе место по индексу безопасности занимает Доха, столица Катара. Этот арабский город стремится соответствовать лучшим городам Персидского залива. Уровень преступности здесь составляет 14,5, что является крайне низким показателем.

На третьей позиции рейтинга расположился еще один город ОАЭ — Аджман. Полиция города реализовала множество проектов и программ безопасности, направленных на снижение уровня преступности, повышение безопасности на дорогах, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации и предоставление качественных услуг. В результате уровень преступности в Аджмане составляет 15,5, что значительно ниже среднего показателя по другим городам ОАЭ.

Российские города также вошли в рейтинг Numbeo. Самым безопасным городом нашей страны признан Нижний Новгород — он находится на 72-й позиции рейтинга, а Москва заняла 135-е место.

Самым небезопасным городом в мире, по данным Numbeo, считается Каракас — столица Венесуэлы.

