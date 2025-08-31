Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Белый дом потребовал от NASA уничтожить два спутника, отслеживающие изменение климата

Белый дом приказал NASA завершить в космосе две спутниковые миссии, отслеживающие изменение климата. Эти спутники используют фермеры, ученые и нефтегазовые компании.

Orbiting Carbon Observatory 3 / © NASA

Как сообщает NPR, администрация президента США Дональда Трампа обратилась к сотрудникам NASA с просьбой составить планы по завершению как минимум двух крупных спутниковых миссий.

Обе миссии, известные как Орбитальные углеродные станции, дают подробную информацию об углекислом газе и здоровье сельскохозяйственных культур. Это единственные спутники федерального уровня, которые используются для мониторинга парниковых газов, вызывающих потепление планеты.

Миссии используют идентичные измерительные устройства, но одно устройство прикреплено к автономному спутнику, а другое — к Международной космической станции. Если миссии остановят, то автономный спутник сгорит в атмосфере.

Как отмечает издание, причины, по которым администрация Трампа стремится прекратить миссии, не особо понятны. Ученые, работавшие над миссиями, называют оборудование спутников современным. Они ожидают, что углеродные станции могут проработать в космосе еще много лет.