«Крестный отец» ИИ предрек полный крах общества
Джеффри Хинтон, один из трех так называемых «крестных отцов» искусственного интеллекта (ИИ), никогда не упускает возможности выдать очередное мрачное пророчество о технологии, которую сам же и помог создать.
Во время часовой публичной беседы с сенатором Берни Сандерсом в Джорджтаунском университете британский информатик расписал все тревожные сценарии, по которым ИИ полностью обрушит общество, не оставляя места для оптимизма. Одна из причин, по его словам, состоит в том, что стремительное внедрение ИИ будет совершенно не похоже на технологические революции прошлого, которые создавали новые классы рабочих мест.
«У людей, которые потеряют работу, не будет возможности получить другую работу», — заявил Хинтон. «Если ИИ станет таким же умным, как люди — или умнее — любую работу, которую они могут выполнять, сможет делать ИИ».
Хинтон стоял у истоков методов глубокого обучения, которые лежат в основе моделей генеративного ИИ, питающих нынешний бум. Его работа над нейронными сетями принесла ему Премию Тьюринга в 2018 году вместе с исследователем из Монреальского университета Йошуа Бенджио и бывшим главным специалистом по ИИ в Meta* Яном Лекуном. Эту тройку и принято считать «крестными отцами» ИИ.
Все трое в разной степени открыто высказывались о рисках технологии. Но именно Хинтон первым привлек всеобщее внимание, когда в 2023 году, уволившись из Google, заявил, что сожалеет о работе всей своей жизни.
С тех пор его позиция не изменилась. Он последовательно предупреждал, что ИИ уничтожит рабочие места и создаст массовую безработицу. А в этом месяце Хинтон добавил в свой прогноз еще больше фатализма, заявив, что индустрия ИИ не сможет получить прибыль, не заменив человеческий труд.
В дискуссии с Сандерсом Хинтон обсудил эти риски, добавив, что мультимиллиардеры, стоящие во главе развития ИИ, такие как Илон Маск, Марк Цукерберг и Ларри Эллисон, не особенно «задумываются» о том, что «если рабочим нечем будет платить, некому будет покупать их продукты».
Примечательно, что Хинтон теперь утверждает, что новейшие модели, такие как GPT-5 от OpenAI, «уже знают в тысячи раз больше нас».
Хотя ведущие большие языковые модели обучаются на массивах данных, превышающих то, что способен усвоить человек, многие эксперты не согласились бы с тем, что это означает, будто ИИ действительно «понимает», о чем говорит. Более того, многочисленные попытки заменить рабочих полуавтономными моделями, так называемыми «ИИ-агентами», часто проваливались, в том числе и в сфере поддержки клиентов, которую многие прочили в числе первых кандидатов на автоматизацию. Другими словами, вовсе не предрешено, что эта технология сможет так легко заменить даже низкооплачиваемые должности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
