Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов

По данным всестороннего опроса американской некоммерческой организации Consumer Reports, существует поразительный разрыв между тем, насколько владельцы любят свои автомобили, и тем, насколько эти автомобили надежны.

Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов / © Ranking Royals

Согласно анализу Consumer Reports, удовлетворенность владельцев не обязательно коррелирует с надежностью.

Например, производители электромобилей, такие как Rivian и Tesla, возглавляют рейтинги удовлетворенности, но занимают одни из последних мест по надежности. В то же время традиционные японские бренды превосходят конкурентов по надежности, но вызывают более скромный энтузиазм у владельцев.

Лидер в обеих категориях — Lexus, бренд занимает четвертое место (70%) по удовлетворенности владельцев и второе место (65%) по надежности. Lexus достигает наилучшего общего баланса между удовлетворенностью и надежностью. Рекордные мировые продажи Lexus в 2024 году составили 851 214 автомобилей, что соответствует росту на 3,3%. Lexus демонстрирует, что покупатели автомобилей класса люкс ценят как надежность, так и удобства. На электромобили бренда теперь приходится 52% от общего объема продаж по всему миру.

Subaru лидирует среди всех брендов по надежности (первое место, 68%), сохраняя при этом высокие показатели удовлетворенности (шестое место, 68%). Его мировые продажи достигли 936 375 автомобилей с выручкой в 31 миллиард долларов в 2024 году. В США Subaru добилась роста продаж на 5,6% до 667 725 автомобилей, при этом лидируют Crosstrek (181 811 единиц) и Forester (175 521 единица). Приверженность бренда полному приводу и безопасности по-прежнему находит отклик у покупателей, которые ищут надежное транспортное средство.

BMW занимает второе место по уровню удовлетворенности, сохраняя при этом приемлемый уровень надежности. Мировые продажи достигли 2,45 миллиона автомобилей в 2024 году, хотя и снизились на 4% по сравнению с 2023 годом из-за производственных проблем и снижения спроса в Китае. Продажи электромобилей выросли на 13,5% до 426 594 машин, что составляет 17,4% от общего объема продаж. В США BMW установила второй рекорд подряд, продав 371 346 автомобилей.

Rivian возглавляет рейтинги удовлетворенности, но занимает последнее место по надежности. В 2024 году стартап поставил 51 579 электромобилей, что на 3% больше, чем в 2023 году, продемонстрировав высокие показатели комфорта, удобства использования и стоимости владения. Несмотря на производственные проблемы, включая нехватку запчастей для двигателей, инновационные функции Rivian и подход к обслуживанию клиентов обеспечивают исключительную лояльность владельцев.

Tesla сохраняет высокую удовлетворенность владельцев, несмотря на проблемы с надежностью. Мировые поставки достигли 1,79 миллиона электромобилей в 2024 году, что стало первым годовым снижением с 2011 года (снижение на 1,1%). Model Y и Model 3 продолжают доминировать в модельном ряду Tesla.