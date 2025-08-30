Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Надежность и популярность: рейтинг ведущих автомобильных брендов
По данным всестороннего опроса американской некоммерческой организации Consumer Reports, существует поразительный разрыв между тем, насколько владельцы любят свои автомобили, и тем, насколько эти автомобили надежны.
Согласно анализу Consumer Reports, удовлетворенность владельцев не обязательно коррелирует с надежностью.
Например, производители электромобилей, такие как Rivian и Tesla, возглавляют рейтинги удовлетворенности, но занимают одни из последних мест по надежности. В то же время традиционные японские бренды превосходят конкурентов по надежности, но вызывают более скромный энтузиазм у владельцев.
Лидер в обеих категориях — Lexus, бренд занимает четвертое место (70%) по удовлетворенности владельцев и второе место (65%) по надежности. Lexus достигает наилучшего общего баланса между удовлетворенностью и надежностью. Рекордные мировые продажи Lexus в 2024 году составили 851 214 автомобилей, что соответствует росту на 3,3%. Lexus демонстрирует, что покупатели автомобилей класса люкс ценят как надежность, так и удобства. На электромобили бренда теперь приходится 52% от общего объема продаж по всему миру.
Subaru лидирует среди всех брендов по надежности (первое место, 68%), сохраняя при этом высокие показатели удовлетворенности (шестое место, 68%). Его мировые продажи достигли 936 375 автомобилей с выручкой в 31 миллиард долларов в 2024 году. В США Subaru добилась роста продаж на 5,6% до 667 725 автомобилей, при этом лидируют Crosstrek (181 811 единиц) и Forester (175 521 единица). Приверженность бренда полному приводу и безопасности по-прежнему находит отклик у покупателей, которые ищут надежное транспортное средство.
BMW занимает второе место по уровню удовлетворенности, сохраняя при этом приемлемый уровень надежности. Мировые продажи достигли 2,45 миллиона автомобилей в 2024 году, хотя и снизились на 4% по сравнению с 2023 годом из-за производственных проблем и снижения спроса в Китае. Продажи электромобилей выросли на 13,5% до 426 594 машин, что составляет 17,4% от общего объема продаж. В США BMW установила второй рекорд подряд, продав 371 346 автомобилей.
Rivian возглавляет рейтинги удовлетворенности, но занимает последнее место по надежности. В 2024 году стартап поставил 51 579 электромобилей, что на 3% больше, чем в 2023 году, продемонстрировав высокие показатели комфорта, удобства использования и стоимости владения. Несмотря на производственные проблемы, включая нехватку запчастей для двигателей, инновационные функции Rivian и подход к обслуживанию клиентов обеспечивают исключительную лояльность владельцев.
Tesla сохраняет высокую удовлетворенность владельцев, несмотря на проблемы с надежностью. Мировые поставки достигли 1,79 миллиона электромобилей в 2024 году, что стало первым годовым снижением с 2011 года (снижение на 1,1%). Model Y и Model 3 продолжают доминировать в модельном ряду Tesla.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
По статистике, большинство обучающихся тратят на выполнение домашнего задания около трех часов в день, но более высокие результаты отмечаются у тех ребят, кто уделяет этому занятию от трех–четырех. Родители часто оказываются перед сложным выбором: активно помогать ребенку с домашними заданиями, рискуя лишить его самостоятельности, или доверить ему ответственность, но, возможно, столкнуться со снижением успеваемости. Какой вариант лучше и почему – рассказали ученые Пермского Политеха.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Квантовую механику активно применяют не только в науке, но и при некоторых расчетах, связанных с работой электроники. Несмотря на заметные практические результаты, эта отрасль науки не имеет единых взглядов на то, как на самом деле устроена та самая физическая реальность, которую квантовая механика призвана описывать.
