Китай стал мировым лидером в области новых энергетических технологий и оборудования
Китай закрепил лидерство в новых энергетических технологиях, сегодня на долю страны приходится более 40% от общего числа мировых патентов. Об этом заявил глава Государственного управления по энергетике (NEA) Ван Хунчжи.
По словам Ван Хунчжи, в период 14-й пятилетки (2021–2025) Китай установил ряд мировых рекордов — от фотоэлектрического преобразования до мощности морских ветряков, а также вышел на первое место по масштабам новых систем хранения энергии.
За четыре года энергопотребление в Китае выросло в полтора раза быстрее, чем за предыдущую пятилетку, а в 2024 году производство электроэнергии превысило 10 триллионов киловатт-часов — треть мирового объема. В стране также создана крупнейшая сеть зарядной инфраструктуры для электромобилей: на каждые пять машин приходится два зарядных устройства.
Ключевым направлением стала «зеленая» энергетика. Доля возобновляемых источников в этой сфере выросла с 40% до 60%, и теперь каждый третий киловатт-час, потребляемый в Китае, уже приходится на возобновляемые источники.
Экспортируемые страной ветряные и солнечные установки за этот период помогли другим государствам сократить углеродные выбросы примерно на 4,1 миллиарда тонн, что стало весомым вкладом в глобальный переход к низкоуглеродному развитию.
