Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы
Первое применение ядерного оружия в войне произошло 6 августа 1945 года, когда США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (Япония). Три дня спустя была сброшена вторая бомба — на Нагасаки. Эти бомбардировки стали единственным случаем боевого применения ядерного оружия, хотя его производство, развертывание и накопление продолжаются с тех пор и не прекращаются до наших дней.
По оценкам, в военных запасах (располагаются в шахтах, специальных хранилищах, ими оснащены самолеты либо подлодки) находится около 9614 ядерных боеголовок, которые потенциально могут быть использованы девятью странами. США и Россия в совокупности располагают 8009 из них, что составляет подавляющее большинство мировых арсеналов. Помимо активных боеголовок, существует около 2627 списанных, ожидающих демонтажа.
Последние данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI) указывают на тревожные тенденции в ядерных арсеналах ряда стран. Например, Китай с января 2024 года увеличил свой арсенал на 100 боеголовок, доведя общее количество до 600. Индия также расширила свой ядерный потенциал, добавив восемь боеголовок и достигнув, по оценкам, общего числа 180. Две европейские державы — Франция и Великобритания — в общей сложности имеют 515 боеголовок.
Ни одна из этих стран не проводила ядерных испытаний с 1990-х годов. Исключением остается КНДР, которая с 2006 года провела шесть испытательных взрывов. Последнее из них состоялось 3 сентября 2017 года; в мае 2018 года власти объявили о прекращении испытаний и уничтожении входов в два испытательных туннеля. Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в марте 2022 года КНДР начала восстанавливать испытательную инфраструктуру.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Хотя ненормативная лексика часто вызывает негативное отношение к тому, кто ее применяет, и расходится с общественными нормами, в определенных условиях она может помочь. Ученые из Великобритании обнаружили: матерные выражения делают людей физически сильнее.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
