Олег Гончар
Олег Гончар
27 августа, 11:14
Рейтинг: +684
Посты: 2089

Мировой ядерный арсенал: структура и масштабы

Первое применение ядерного оружия в войне произошло 6 августа 1945 года, когда США сбросили атомную бомбу на Хиросиму (Япония). Три дня спустя была сброшена вторая бомба — на Нагасаки. Эти бомбардировки стали единственным случаем боевого применения ядерного оружия, хотя его производство, развертывание и накопление продолжаются с тех пор и не прекращаются до наших дней.

# Китай
# мир
# оружие
# Россия
# США
# ядерное оружие
Мировой ядерный арсенал / © SIPRI
Мировой ядерный арсенал / © SIPRI

По оценкам, в военных запасах (располагаются в шахтах, специальных хранилищах, ими оснащены самолеты либо подлодки) находится около 9614 ядерных боеголовок, которые потенциально могут быть использованы девятью странами. США и Россия в совокупности располагают 8009 из них, что составляет подавляющее большинство мировых арсеналов. Помимо активных боеголовок, существует около 2627 списанных, ожидающих демонтажа.

Последние данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ, SIPRI) указывают на тревожные тенденции в ядерных арсеналах ряда стран. Например, Китай с января 2024 года увеличил свой арсенал на 100 боеголовок, доведя общее количество до 600. Индия также расширила свой ядерный потенциал, добавив восемь боеголовок и достигнув, по оценкам, общего числа 180. Две европейские державы — Франция и Великобритания — в общей сложности имеют 515 боеголовок.

Ни одна из этих стран не проводила ядерных испытаний с 1990-х годов. Исключением остается КНДР, которая с 2006 года провела шесть испытательных взрывов. Последнее из них состоялось 3 сентября 2017 года; в мае 2018 года власти объявили о прекращении испытаний и уничтожении входов в два испытательных туннеля. Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в марте 2022 года КНДР начала восстанавливать испытательную инфраструктуру.

