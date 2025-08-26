Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Китай первым в мире поднимет в небо дирижабль-ветряк мегаваттной мощности

Китайская воздушная электростанция / © China Daily

Инженеры пекинской компании SAWES Energy Technology разработали систему под названием S1500. Она способна вырабатывать до одного мегаватта электроэнергии на высоте 1500 метров, что делает ее первым в мире воздушным ветрогенератором такого класса.

Эта мощность сопоставима с традиционной ветряной турбиной диаметром около 100 метров. Конструкция представляет собой аэростат, наполненный гелием, который удерживает в воздухе модуль с 12 микрогенераторами, встроенными в кольцевой воздухозаборник. Поток ветра вращает турбины, энергия преобразуется в электричество и по кабелю передается на землю.

Система рассчитана на использование сильных и стабильных ветров на высоте около полутора километров. За счет этого ее эффективность значительно выше, чем у обычных ветряных турбин, работающих на высоте примерно 200 метров. Теоретически такая установка способна производить энергии до 27 раз больше.