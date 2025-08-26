Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Электрический Mercedes установил 25 рекордов на треке Нардо

Mercedes-AMG GT XX словно сошел с экрана фильма «Форсаж». Он побил сразу 25 рекордов выносливости для электромобилей на итальянском испытательном полигоне Нардо, преодолев 40 075 километров за 7,5 суток. Это как обогнуть Землю за неделю и все же найти время на кофе.

Mercedes-AMG GT XX на треке Нардо / © Mercedes

Весь этот срок Mercedes-AMG GT XX находился в движении, останавливаясь лишь для быстрой зарядки и смены пилота. В итоге он проехал на полторы тысячи километров больше, чем предыдущий рекордсмен — китайский XPeng P7.

Mercedes-AMG GT XX на треке Нардо / © Mercedes

Но дальность — лишь часть истории. Mercedes-AMG GT XX также установил рекорды по времени: 2750 километров за 12 часов, 5479 километров за сутки и 37 272 километра за неделю.

Mercedes-AMG GT XX на треке Нардо / © Mercedes

В основе успеха — три электродвигателя суммарной мощностью более 1340 лошадиных сил, а также аккумуляторная система с охлаждением, поддерживавшая низкую температуру даже при высокой нагрузке. Несмотря на жару до +35 °C, электромобиль оставался «холодным» круг за кругом, день за днем.

Ключом к результату стала зарядка: Mercedes-AMG GT XX мог восполнить запас энергии на 400 километров всего за пять минут благодаря установке мощностью 850 киловатт — технологии, пока недоступной серийным электромобилям. Это означало меньше времени на зарядке и больше времени на трассе.

Mercedes не просто установил новый рекорд пробега. Он переосмыслил само понятие «быстрого пит-стопа» для электромобилей.