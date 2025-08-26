Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Электрический Mercedes установил 25 рекордов на треке Нардо
Mercedes-AMG GT XX словно сошел с экрана фильма «Форсаж». Он побил сразу 25 рекордов выносливости для электромобилей на итальянском испытательном полигоне Нардо, преодолев 40 075 километров за 7,5 суток. Это как обогнуть Землю за неделю и все же найти время на кофе.
Весь этот срок Mercedes-AMG GT XX находился в движении, останавливаясь лишь для быстрой зарядки и смены пилота. В итоге он проехал на полторы тысячи километров больше, чем предыдущий рекордсмен — китайский XPeng P7.
Но дальность — лишь часть истории. Mercedes-AMG GT XX также установил рекорды по времени: 2750 километров за 12 часов, 5479 километров за сутки и 37 272 километра за неделю.
В основе успеха — три электродвигателя суммарной мощностью более 1340 лошадиных сил, а также аккумуляторная система с охлаждением, поддерживавшая низкую температуру даже при высокой нагрузке. Несмотря на жару до +35 °C, электромобиль оставался «холодным» круг за кругом, день за днем.
Ключом к результату стала зарядка: Mercedes-AMG GT XX мог восполнить запас энергии на 400 километров всего за пять минут благодаря установке мощностью 850 киловатт — технологии, пока недоступной серийным электромобилям. Это означало меньше времени на зарядке и больше времени на трассе.
Mercedes не просто установил новый рекорд пробега. Он переосмыслил само понятие «быстрого пит-стопа» для электромобилей.
Модель, представленная учеными из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США), может перевернуть представления о происхождении темной энергии. Авторы нового исследования полагают, что черные дыры, поглощая вещество, постепенно преобразовывают его в энергию, гипотетически ответственную за расширение Вселенной.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Ученые обнаружили косвенные доказательства существования мира размером с Землю за орбитой Нептуна. Эта гипотетическая планета отличается от предполагаемой Девятой планеты не только размером, но и гравитационным влиянием на другие объекты.
Большие кошки (Pantherinae) обычно охотятся на животных своего или меньшего размера. У снежных барсов, как выяснилось, другие предпочтения. Новое исследование показало, что ирбисы чаще нападают на взрослых горных козлов, которые как минимум вдвое превосходят хищников в весе. Ученые объяснили, с чем может быть связан такой выбор добычи.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
