Новый взгляд на Солнце: телескоп показал рекордно малые корональные петли

Крупнейший в мире солнечный телескоп «Иноуэ» (названный в честь сенатора от Гавайев Дэниела Иноуэ) получил самые детальные изображения солнечной вспышки в истории. На снимках удалось рассмотреть тончайшие корональные петли шириной всего от 21 до 48 километров.

Астрономы впервые увидели самые маленькие корональные петли на Солнце / © NSF / NSO / AURA

Ранее теории предсказывали, что размеры таких петель могут колебаться от 10 до 100 километров, но подтвердить это наблюдениями до недавнего времени было невозможно. Теперь астрономы, используя телескоп, зафиксировали вспышку класса X1.3, произошедшую 8 августа 2024 года, и получили изображения корональных структур с рекордным разрешением на длине волны H-альфа (спектральная линия серии Бальмера атома водорода, длина волны 656,28 нанометра).

© NSF / NSO / AURA

Корональные петли — это нити перегретой плазмы, управляемые магнитным полем Солнца. Они могут предшествовать вспышкам, возникающим при скручивании и разрыве магнитных линий, и высвобождать мощные выбросы энергии. Эта энергия, в свою очередь, способна вызывать солнечные бури, влияющие на инфраструктуру Земли.

Новые изображения стали важным шагом вперед в понимании фундаментального масштаба таких структур. Ученые предположили, что корональные петли могут быть элементарными структурами — отдельными компонентами, из которых складывается вся вспышка.