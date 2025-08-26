Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Спутники показали, что Вьетнам ускорил строительство искусственных островов для противодействия Китаю

Вьетнам значительно расширил строительство искусственных островов на спорных участках архипелага Спратли в Южно-Китайском море и по масштабам сравняется, а возможно, и превзойдет подобную деятельность Китая.

Согласно докладу американского Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies, CSIS), свежие спутниковые снимки показали, что с начала этого года Вьетнам начал намывные работы на рифах Люмэнь, Гуйхань, Дунцзяо, Цюнцзяо и Болань. Теперь там, где ранее находились лишь небольшие бетонные доты, появляются склады боеприпасов, массивные стены и новые оборонительные сооружения.

Освоение этих объектов практически гарантирует, что Вьетнам сравняется с Пекином по масштабам строительства островов, а возможно, и превзойдет его.

Китай претендует практически на весь архипелаг Спратли в юго-западной части Южно-Китайского моря, несмотря на то что территории островов оспариваются еще пятью государствами: Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем.