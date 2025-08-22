Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Карликовая планета Церера могла быть пригодна для жизни

Карликовая планета Церера могла быть пригодна для жизни в период от 500 миллионов до 2 миллиардов лет после её формирования.

Церера / © NASA

Сэм Курвиль (Sam Courville) из Университета штата Аризона (Arizona State University), чьи слова приводит New Scientist, не готов утверждать, что на Церере когда-либо была жизнь. Однако он отмечает, что если бы жизнь там возникла, окружающая среда планеты позволила её сохранить.

Согласно прошлым исследованиям миссии NASA Dawn, наличие минералов на поверхности в сочетании с большим содержанием углерода дают возможность предположить, что когда-то карликовая планета была пригодна для жизни микробов.

В исследовании, опубликованном в Science Advances, авторы сфокусировались на постоянном источнике химической энергии, необходимом для метаболизма некоторых микроорганизмов. Учёные создали тепловую и химическую модели для анализа обитаемости Цереры. Модели показывали температуру и внутренний состав карликовой планеты на протяжении времени.

Изменения температуры Цереры / © Samuel Courville, Science Advances

Исследователи предположили, что Церера могла быть наиболее подходящей для жизни от 500 миллионов до 2 миллиардов лет после её формирования — около 2,5–4 миллиардов лет назад. В тот период на карликовой планете мог быть подземный океан с постоянным источником горячей воды благодаря растворёнными газам, которые выделялись при метаморфизме пород в скалистом ядре и поступали туда через поры. Это создавало необходимые химические условия для существования микроорганизмов.

Химический анализ минералов на поверхности помог бы точнее оценить возможность существования жизни на Церере, но миссий на карликовую планету для сбора необходимых образцов пока не было.

Церера расположена в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Сейчас карликовая планета непригодна для жизни. У неё нет источника тепла, создающегося благодаря гравитационному воздействию большой планеты, как, например, происходит у Энцелада — спутника сатурна.

Если на Церере была жизнь в прошлом, это позволяет предположить, что и другие карликовые планеты и спутники когда-то могли быть обитаемы.