Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Карликовая планета Церера могла быть пригодна для жизни
Карликовая планета Церера могла быть пригодна для жизни в период от 500 миллионов до 2 миллиардов лет после её формирования.
Сэм Курвиль (Sam Courville) из Университета штата Аризона (Arizona State University), чьи слова приводит New Scientist, не готов утверждать, что на Церере когда-либо была жизнь. Однако он отмечает, что если бы жизнь там возникла, окружающая среда планеты позволила её сохранить.
Согласно прошлым исследованиям миссии NASA Dawn, наличие минералов на поверхности в сочетании с большим содержанием углерода дают возможность предположить, что когда-то карликовая планета была пригодна для жизни микробов.
В исследовании, опубликованном в Science Advances, авторы сфокусировались на постоянном источнике химической энергии, необходимом для метаболизма некоторых микроорганизмов. Учёные создали тепловую и химическую модели для анализа обитаемости Цереры. Модели показывали температуру и внутренний состав карликовой планеты на протяжении времени.
Исследователи предположили, что Церера могла быть наиболее подходящей для жизни от 500 миллионов до 2 миллиардов лет после её формирования — около 2,5–4 миллиардов лет назад. В тот период на карликовой планете мог быть подземный океан с постоянным источником горячей воды благодаря растворёнными газам, которые выделялись при метаморфизме пород в скалистом ядре и поступали туда через поры. Это создавало необходимые химические условия для существования микроорганизмов.
Химический анализ минералов на поверхности помог бы точнее оценить возможность существования жизни на Церере, но миссий на карликовую планету для сбора необходимых образцов пока не было.
Церера расположена в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Сейчас карликовая планета непригодна для жизни. У неё нет источника тепла, создающегося благодаря гравитационному воздействию большой планеты, как, например, происходит у Энцелада — спутника сатурна.
Если на Церере была жизнь в прошлом, это позволяет предположить, что и другие карликовые планеты и спутники когда-то могли быть обитаемы.
В исследовании с участием более 8000 человек из США и семи азиатских стран ученые оценили, как стремление к политической онлайн-активности коррелирует с когнитивными способностями, выраженностью психопатических и нарциссических черт, а также страхом пропустить что-то важное.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
Рекордный по энергии нейтрино, пойманный на дне Средиземного моря, прилетел из-за пределов Галактики
В феврале 2023 года телескоп KM3NeT засек «аварию» нейтрино. Мириады нейтрино постоянно пролетают через нас, но этой конкретной частице «посчастливилось» наткнуться на атом. Ученым повезло: это оказалось нейтрино рекордно высокой энергии. Откуда оно взялось?
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
К любопытным выводам привели наблюдения японских ученых за пестролицыми буревестниками. Оказалось, эти птицы испражняются в основном на лету, намеренно избегая такой возможности на поверхности воды. Очевидно, предположили исследователи, это облегчает движения в воздухе взрослым особям с добычей во рту.
За последнее десятилетие ученые создали несколько сложных систем «мозг — компьютер», которые позволяли преобразовывать мозговую активность людей, лишившихся способности говорить из-за различных заболеваний, в речь. Однако до сих пор удавалось расшифровать лишь небольшое количество слов. Теперь в США создали алгоритм, благодаря которому удалось распознать до 54 процентов «речи».
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Знаете ли вы историю изучения Марса? Тест
Уничтожить человечество: способна ли суперболезнь убить всех людей
Солнечная система и окрестности: терраформирование в деталях
Погружение в наномир: нанообъекты и их возможности
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Частная космонавтика в России: что могут предложить отечественные негосударственные космические компании?
Крейсер для орбиты: чем можно вооружить космические корабли
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии