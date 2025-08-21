Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Китае открыли одну из самых необычных библиотек в мире

Библиотека Мяньхуа, расположенная недалеко от одноименной деревни в китайской провинции Гуанси, представляет собой уникальное культурное пространство в большом гроте на склоне скалы. С момента открытия в мае этого года оно стало невероятно популярным в китайских социальных сетях.

Библиотека Мяньхуа / © Weibo

Обычно библиотеки редко вызывают ажиотаж в интернете, но Мяньхуа — не просто книгохранилище, а настоящий аттракцион как для любителей чтения, так и для путешественников, ищущих необычные впечатления и захватывающие виды. Расположенная на краю высокой скалы, в окружении пышной зелени, она выглядит словно фантазия, сгенерированная искусственным интеллектом, но на самом деле это реальное место, открытое для всех, кто готов сюда добраться.

Библиотека Мяньхуа / © Weibo

Снаружи библиотека впечатляет деревянными мостками и балконами, подвешенными к скалам, но настоящее волшебство царит внутри. Грот, в котором она находится, поражает неровными стенами, увенчанными полками с тысячами книг.

Библиотека Мяньхуа / © Weibo

Хотя библиотека расположена в сельской местности и действительно обеспечивает доступ к книгам для жителей деревни, она уже превратилась в туристическую достопримечательность, привлекающую посетителей со всего Китая.

Библиотека Мяньхуа / © Weibo