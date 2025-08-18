  • Добавить в закладки
Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
19 августа, 00:25
Самое чёткое изображение ледяной шапки на поверхности Марса

В сети, в том числе на Reddit, в августе 2025 года распространилась фотография «самого чёткого изображения ледяной шапки Марса». На самом деле, впервые оно было опубликовано ещё в сентябре 2019 году.

Фрагмент мозаичного изображения Марса / © ESA/DLR/FU Berlin
Фрагмент мозаичного изображения Марса / © ESA/DLR/FU Berlin

Изображение Марса было сконструировано Европейским космическим агентством (European Space Agency / ESA) из снимков, сделанных с помощью камеры High Resolution Stereo Camera аппаратом Mars Express. Каждый пиксель «мозаики» охватывает приблизительно километр поверхности.

Мозаичное изображение Марса / © ESA/DLR/FU Berlin
Мозаичное изображение Марса / © ESA/DLR/FU Berlin

В верхней части кадра виден северный полюс планеты, который постоянно покрыт шапкой водяного льда и углекислого газа. Два главных региона, попавших на изображение, — Аравия Терра (Arabia Terra) и Терра Сабея (Terra Sabaea). Именно в Терра Сабея расположены основные высокогорья, показанные на «мозаике».

Топографический контекст / © NASA/MGS/MOLA Science Team, FU Berlin
Топографический контекст / © NASA/MGS/MOLA Science Team, FU Berlin

В правом нижнем углу находится равнинная низменность Hellas Planitia в кратере Hellas, который признан одним из крупнейших в Солнечной системе.

Один из снимков непосредственно Северного полюса Марса был опубликован ESA в январе 2020 года. Mars Express запечатлел яркие полосы льда с темными ущельями и впадинами, а также следами сильных ветров и штормовой активности.

Штормовая активность на северном полюсе Марса / © ESA/DLR/FU Berlin
Штормовая активность на северном полюсе Марса / © ESA/DLR/FU Berlin

