Тяжелая ракета-носитель Vulcan выполнила первый запуск для Космических сил США
Ракета-носитель Vulcan, созданная специалистами американской космической компании ULA (United Launch Alliance), успешно вывела на орбиту секретные аппараты в интересах Космических сил США.
Подробная информация о полезной нагрузке не раскрывается. Космические силы США признали наличие только одного экспериментального навигационного спутника на борту, однако внутри обтекателя ракеты Vulcan находится и другая полезная нагрузка.
Эта миссия стала для Vulcan первой в рамках контракта с Космическими силами США, которые долго ждали ввода ракеты в эксплуатацию. Дело в том, что Vulcan полностью соответствует нескольким важным требованиям военных.
Во-первых, она использует только американские ракетные двигатели, в отличие от Atlas V, где применялись российские.Во-вторых, ULA пообещала, что Vulcan в конечном итоге обеспечит возможность запуска тяжелых грузов по более низкой цене, чем ныне снятая с производства ракета Delta IV этой же компании.В-третьих, Vulcan предоставляет Космическим силам альтернативу ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX, которые были единственными в своем классе, доступными военным с тех пор, как год назад последняя миссия по обеспечению национальной безопасности была запущена на ракете Atlas V.
Напомним, что Vulcan создана в качестве замены носителю Atlas V. Она имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых твердотопливных ускорителей. Ее высота составляет 60 метров, диаметр — 5,4 метра. В своей самой мощной конфигурации ракета способна выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.
По действующим соглашениям о космосе, размещенный на другом небесном теле ядерный реактор заставит другие страны «обходить его стороной», фактически делая соответствующий кусок территории контролируемым страной, которая этим реактором управляет. Хотя это не территориальные претензии земного типа, речь идет о достаточно эффективном механизме контроля, своего рода «сфере влияния» вне Земли. Особенно востребовано это будет в зоне размещения важных ресурсов.
В эксперименте с женщинами, перенесшими рак груди, однократное занятие с силовой или высокоинтенсивной интервальной нагрузкой повысило в крови участниц уровень миокинов — особых белков, которые вырабатываются мышцами и способны подавлять раковые клетки.
Ученым известны случаи близких контактов усатых китов (Mysticeti) и их дальних родственников дельфинов (Delphinidae) в дикой природе, но подобные взаимодействия ранее считали редкостью. Австралийские специалисты, изучающие китообразных, собрали почти две сотни видео и фото со всего мира, опровергающих это мнение. Судя по свидетельствам, чаще всего подобное «общение» происходит между горбатыми китами и дельфинами-афалинами.
Чтобы проверить законы физики в условиях, недоступных на Земле, астрофизик Козимо Бамби (Cosimo Bambi) из Фуданьского университета (Китай) предложил отправить к центру ближайшей черной дыры «нанокрафт» — крошечный зонд, способный добраться до цели примерно за 60-75 лет благодаря наземной лазерной установке.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
