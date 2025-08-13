Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Тяжелая ракета-носитель Vulcan выполнила первый запуск для Космических сил США

Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance отправляется в первый полет для Космических сил США / © ULA

Подробная информация о полезной нагрузке не раскрывается. Космические силы США признали наличие только одного экспериментального навигационного спутника на борту, однако внутри обтекателя ракеты Vulcan находится и другая полезная нагрузка.

© ULA

Эта миссия стала для Vulcan первой в рамках контракта с Космическими силами США, которые долго ждали ввода ракеты в эксплуатацию. Дело в том, что Vulcan полностью соответствует нескольким важным требованиям военных.

Во-первых, она использует только американские ракетные двигатели, в отличие от Atlas V, где применялись российские.Во-вторых, ULA пообещала, что Vulcan в конечном итоге обеспечит возможность запуска тяжелых грузов по более низкой цене, чем ныне снятая с производства ракета Delta IV этой же компании.В-третьих, Vulcan предоставляет Космическим силам альтернативу ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy компании SpaceX, которые были единственными в своем классе, доступными военным с тех пор, как год назад последняя миссия по обеспечению национальной безопасности была запущена на ракете Atlas V.

Напомним, что Vulcan создана в качестве замены носителю Atlas V. Она имеет двухступенчатую конструкцию с возможностью добавления боковых твердотопливных ускорителей. Ее высота составляет 60 метров, диаметр — 5,4 метра. В своей самой мощной конфигурации ракета способна выводить до 27 тонн на низкую околоземную орбиту.