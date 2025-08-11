Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Neutron приблизилась к первому старту: Rocket Lab провела рекордный прожиг двигателя «Архимед»

Rocket Lab провела рекордный прожиг двигателя «Архимед» / © Rocket Lab

Новый видеоролик показал самый длительный прожиг двигателя «Архимед», значительная часть деталей которого изготовлена с помощью 3D-печати. «Архимед» работает на метане и использует в качестве окислителя жидкий кислород.

© Rocket Lab

Согласно данным компании, двигатель был испытан более 50 раз за последние четыре недели и достиг продолжительности работы 152 секунды, что соответствует требованиям к полету.

Предполагается, что будущая ракета Neutron, чей первый полет должен состояться до конца текущего года, сможет выводить до восьми тысяч килограммов на низкую околоземную орбиту.