Италия построит самый длинный однопролетный подвесной мост в мире

После десятилетий обсуждений Межведомственный комитет по экономическому планированию и устойчивому развитию Италии (CIPESS) наконец одобрил проект стоимостью 15,6 миллиардов долларов по строительству самого длинного в мире однопролетного подвесного моста, который соединит Сицилию через Мессинский пролив с материковой частью Италии.

Рендер самого длинного однопролетного подвесного моста в мире / © Webuild

Протяженность моста составит 3666 метров, а рекордного пролета 3300 метров, проект реализует консорциум во главе с итальянской строительной компанией Webuild; его завершение ожидается в 2032 году.

Рендер самого длинного однопролетного подвесного моста в мире / © Webuild

Конструкция моста будет образована двумя стальными башнями высотой 399 метров с подвесной системой, состоящей из тросов диаметром 1,26 метра и длиной 5320 метров.

Рендер самого длинного однопролетного подвесного моста в мире / © Webuild

Мостовое полотно шириной 60 метров будет иметь шесть полос движения автотранспорта и два железнодорожных пути в обоих направлениях с пропускной способностью 6000 автомобилей в час и 200 поездов в сутки.

Мост через Мессинский пролив будет спроектирован так, чтобы выдерживать землетрясения и экстремальные ветры и будет построен в соответствии с самыми высокими международными инженерными стандартами.



