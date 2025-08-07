Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ИИ вскоре получит контроль над ядерным оружием, уверены эксперты

В прошлом месяце лауреаты Нобелевской премии встретились с экспертами в области ядерной энергетики, чтобы обсудить темы конца света и технологии искусственного интеллекта (ИИ).

Испытание ядерного оружия / © ОДВЗЯИ

Как сообщило издание Wired, специалисты в целом согласились с тем, что передача ИИ доступа к ядерным кодам — лишь вопрос времени.

После начала второго срока Дональда Трампа федеральное правительство стало активно внедрять ИИ во все возможные сферы — несмотря на частые предупреждения экспертов о том, что технологии пока не готовы, и, возможно, никогда не будут готовы к таким задачам.

Подчеркивая серьезность угрозы, компания OpenAI, создатель ChatGPT, в начале этого года заключила соглашение с Национальными лабораториями США об использовании своего ИИ для обеспечения безопасности ядерного оружия.

В прошлом году генерал ВВС Энтони Коттон, фактически отвечающий за ядерный арсенал США, на оборонной конференции заявил, что Пентагон делает ставку на ИИ, утверждая, что он «улучшит возможности по принятию решений».

В этом контексте, когда ИИ участвует в обеспечении безопасности арсенала ядерного оружия, даже малопонятные риски приобретают колоссальные масштабы.

И это — без учета серьезной обеспокоенности некоторых экспертов, которая, кстати, легла в основу сюжета фильма «Терминатор»: гипотетический сверхчеловеческий ИИ выходит из-под контроля и обращает ядерное оружие против человечества.

Кроме того, существует угроза, что несовершенные технологии ИИ оставят бреши в кибербезопасности, позволяя противникам — или даже враждебному искусственному интеллекту — получить доступ к системам управления ядерным арсеналом.