Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Впервые частная фирма поставит китайской армии гиперзвуковое оружие

Пекинский стартап Lingkong Tianxing бросил вызов традиционной логике оборонной промышленности, представив гиперзвуковую ракету YJ-1000, чья стоимость на порядок ниже существующих образцов. Этот прецедент знаменует появление в Китае частного производителя оружия стратегического уровня.

Гиперзвуковая ракета YJ-1000 / © Lingkong Tianxing

Секрет «гиперзвука для массового рынка» — в отказе от спецкомплектующих. Компания использует чипы автомобильного класса, гражданские материалы и налаженные производственные цепочки.

По данным компании Lingkong Tianxing, YKJ-1000 развивает скорость до 8500 километров в час, осуществляет управляемый полет в течение шести минут и имеет дальность от 500 до 1300 километров.

Ракета запускается из установки, замаскированной под транспортный контейнер, что резко повышает ее скрытность и гибкость развертывания.