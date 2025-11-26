Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

После инцидента с ускорителем SpaceX подтвердила жесткие сроки испытаний Starship

Похоже, что даже серьезная неисправность не способна остановить стремительное продвижение SpaceX к развитию Starship до версии V3. Компания недавно поделилась амбициозным обновлением о двенадцатом тестовом полете транспортной системы Starship.

Поврежденная первая ступень Super Heavy Booster 18 / © Awai

Несмотря на аварию, повредившую первую ступень Super Heavy Booster 18, SpaceX заявила, что продолжает следовать своим планам по модернизации корабля и первой ступени на ближайшие месяцы.

Команда инженеров планирует установить следующий сверхтяжелый ускоритель в декабре, что соответствует графику испытаний, намеченных для первого аппарата Starship V3 и связанных с ним наземных систем.

SpaceX также подтвердила, что первый полет Starship V3 по-прежнему ожидается в начале следующего года.

Ранее в этом году Илон Маск уже называл похожие сроки. В преддверии 11-го полета Starship, который прошел безупречно, Маск отметил: «Starship V3 — это огромное улучшение по сравнению с текущей версией V2 и должен пройти производство и испытания до конца года, после чего в следующем году начнется интенсивная летная кампания». Он также упоминал, что Starship V3 должен быть достаточно надежен, чтобы использоваться для первых миссий к Марсу.