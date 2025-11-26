Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
После инцидента с ускорителем SpaceX подтвердила жесткие сроки испытаний Starship
Похоже, что даже серьезная неисправность не способна остановить стремительное продвижение SpaceX к развитию Starship до версии V3. Компания недавно поделилась амбициозным обновлением о двенадцатом тестовом полете транспортной системы Starship.
Несмотря на аварию, повредившую первую ступень Super Heavy Booster 18, SpaceX заявила, что продолжает следовать своим планам по модернизации корабля и первой ступени на ближайшие месяцы.
Команда инженеров планирует установить следующий сверхтяжелый ускоритель в декабре, что соответствует графику испытаний, намеченных для первого аппарата Starship V3 и связанных с ним наземных систем.
SpaceX также подтвердила, что первый полет Starship V3 по-прежнему ожидается в начале следующего года.
Ранее в этом году Илон Маск уже называл похожие сроки. В преддверии 11-го полета Starship, который прошел безупречно, Маск отметил: «Starship V3 — это огромное улучшение по сравнению с текущей версией V2 и должен пройти производство и испытания до конца года, после чего в следующем году начнется интенсивная летная кампания». Он также упоминал, что Starship V3 должен быть достаточно надежен, чтобы использоваться для первых миссий к Марсу.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
На протяжении жизни наши вкусовые привычки склонны меняться. Например, с наступлением холодов люди потребляют все больше калорийной, жирной и сладкой пищи. Ученые Пермского Политеха рассказали, в какой момент формируются наши пищевые предпочтения, в каких случаях вкусовые рецепторы могут пропасть полностью, откуда берутся ненависть к холодцу и любовь к конфетам в детстве и на какие нарушения организма указывает тяга к соленому, кислому, сладкому и умами.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
14 Марта, 2019
Альберт Эйнштейн и его уникальное наследие
17 Октября, 2016
Тутанхамон: загадка гробницы
30 Августа, 2015
Секреты Windows
