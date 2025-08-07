Пилот U-2 Dragon Lady рассказал, как самолет-разведчик установил новые рекорды

В течение суток с 31 июля на 1 августа самолет-разведчик U-2 Dragon Lady выполнил самый продолжительный одиночный полет в истории этой платформы, пролетев через 48 штатов США. U-2 провел в воздухе более 14 часов и преодолел более 11 000 километров, побив рекорды по продолжительности и дальности полета для самолетов своего класса.

Самолет-разведчик U-2 Dragon Lady / © U.S. Air Force

Недавно о том, как было осуществлено это достижение, американскому изданию The War Zone рассказал пилот Кори Грант Бартоломью, который со своим напарником привел U-2 к новым рекордам.

Пилот Кори Грант Бартоломью / © Ramon Adelan

Кори Грант Бартоломью летает на U-2 Dragon Lady с 1993 года, а на момент установления новых рекордов ему уже исполнилось 64 года. Вообще, пилот еще одиннадцать лет назад предложил своему руководству задействовать неиспользованные возможности самолета и пролететь 48 штатов США, однако тогда идея не получила особой поддержки. Теперь, в 70-ю годовщину первого полета, U-2, ВВС США согласовали акцию.

По словам Бартоломью, он готовился к долгому по продолжительности полету точно так же, как это делают все американские летчики: первый полет длится всего около трех с половиной часов. Затем, в ходе обучения, они летают четыре с половиной, пять с половиной, шесть с половиной часов. И в конце концов начинают летать более длительные — восьми-, десяти- и двенадцатичасовые миссии.

Во время таких полетов летчики привыкают к необычным условиям жизнедеятельности: застряв в скафандре и шлеме во время 14-часового полета, авиаторы пьют воду с помощью соломинки через небольшое отверстие в шлеме и питаются с помощью тюбиков с едой. Нужду справляют с помощью специального устройства для слива в бак, который находится под полом кабины.

По мнению Бартоломью, он и его напарник могли бы не просто повторить рекордный полет в ближайшее время, но и установить новые рекорды — например, рекорд высоты для U-2 Dragon Lady, так как у самолета существует значительный запас неиспользованных возможностей.