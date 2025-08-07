Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пилот U-2 Dragon Lady рассказал, как самолет-разведчик установил новые рекорды
В течение суток с 31 июля на 1 августа самолет-разведчик U-2 Dragon Lady выполнил самый продолжительный одиночный полет в истории этой платформы, пролетев через 48 штатов США. U-2 провел в воздухе более 14 часов и преодолел более 11 000 километров, побив рекорды по продолжительности и дальности полета для самолетов своего класса.
Недавно о том, как было осуществлено это достижение, американскому изданию The War Zone рассказал пилот Кори Грант Бартоломью, который со своим напарником привел U-2 к новым рекордам.
Кори Грант Бартоломью летает на U-2 Dragon Lady с 1993 года, а на момент установления новых рекордов ему уже исполнилось 64 года. Вообще, пилот еще одиннадцать лет назад предложил своему руководству задействовать неиспользованные возможности самолета и пролететь 48 штатов США, однако тогда идея не получила особой поддержки. Теперь, в 70-ю годовщину первого полета, U-2, ВВС США согласовали акцию.
По словам Бартоломью, он готовился к долгому по продолжительности полету точно так же, как это делают все американские летчики: первый полет длится всего около трех с половиной часов. Затем, в ходе обучения, они летают четыре с половиной, пять с половиной, шесть с половиной часов. И в конце концов начинают летать более длительные — восьми-, десяти- и двенадцатичасовые миссии.
Во время таких полетов летчики привыкают к необычным условиям жизнедеятельности: застряв в скафандре и шлеме во время 14-часового полета, авиаторы пьют воду с помощью соломинки через небольшое отверстие в шлеме и питаются с помощью тюбиков с едой. Нужду справляют с помощью специального устройства для слива в бак, который находится под полом кабины.
По мнению Бартоломью, он и его напарник могли бы не просто повторить рекордный полет в ближайшее время, но и установить новые рекорды — например, рекорд высоты для U-2 Dragon Lady, так как у самолета существует значительный запас неиспользованных возможностей.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Ученый разработал метод автоматического уточнения параметров радиолокационной системы с синтезированной апертурой. Результаты исследования актуальны как для отечественных, так и для зарубежных систем радиолокационного мониторинга окружающей среды.
Сравнение многочисленных известных экзопланет приводит ученых к выводу, что предполагаемая в Солнечной системе неизвестная крупная планета вряд ли может быть каменистой суперземлей. По мнению астрономов, на самом деле это мини-нептун — мир с твердым ядром и сравнительно легкой оболочкой.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
В конце июня 2025 года автоматические телескопы проекта ATLAS обнаружили загадочное небесное тело, приближающееся к Солнцу на огромной скорости. Уже через несколько дней астрономы подтвердили, что это комета, и по совместительству третий в истории межзвездный объект, который прилетел к нам из-за пределов Солнечной системы. Ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров рассказал о возможном происхождении кометы и объяснил, почему ей приписывают статус инопланетного зонда и враждебного НЛО.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Нужна ли науке оригинальность?
Отец дьявола: Алоиз Гитлер
Главные научные достижения 2016 года
Будущее пассажирских самолетов
Почему миллиардеры по всему миру строят бункеры и покупают острова?
Зачем самки кричат во время секса?
Человечество глупеет?
Тайна Бермудского треугольника
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии