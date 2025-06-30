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Саратовские ученые разработали устройство для быстрой проверки чистоты воды

Экспресс-анализатор для выявления экотоксикантов в окружающей среде создан с использованием современных микрофлюидных технологий и реализован в рамках программы «Приоритет 2030».

Фото: пресс-служба СГМУ. Экспресс-анализатор для выявления экотоксикантов в окружающей среде

Новый прибор предназначен для использования в отдаленных сельских районах, садоводствах, на автономных водозаборах вроде скважин и колодцев, а также в экстремальных ситуациях, связанных с авариями, катаклизмами и военными действиями. Его ключевое преимущество заключается в быстроте анализа, чувствительности к низким концентрациям вредных веществ и относительно низкой стоимости производства.

«Применение наших девайсов может быть использовано в полевых, лабораторных или производственных условиях для выявления загрязнителей в объектах окружающей среды. Они обладают рядом конкурентных преимуществ, таких как высокая чувствительность определяемых химических веществ и скорость проведения анализа, низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и возможность использования «на месте», — отметила исполнитель технологического проекта, доцент кафедры общей, биоорганической и фармацевтической химии СГМУ Наталия Шестопалова.

Фото: пресс-служба СГМУ

Экологическая ситуация в стране характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду. Одной из стратегических целей государственной политики является сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов, реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду.

Кроме того, ученые намерены развивать технологию, расширив сферу ее применения на почву и растения, обеспечивая комплексную защиту здоровья россиян от негативного влияния окружающей среды.