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Саратовские ученые разработали устройство для быстрой проверки чистоты воды
Экспресс-анализатор для выявления экотоксикантов в окружающей среде создан с использованием современных микрофлюидных технологий и реализован в рамках программы «Приоритет 2030».
Новый прибор предназначен для использования в отдаленных сельских районах, садоводствах, на автономных водозаборах вроде скважин и колодцев, а также в экстремальных ситуациях, связанных с авариями, катаклизмами и военными действиями. Его ключевое преимущество заключается в быстроте анализа, чувствительности к низким концентрациям вредных веществ и относительно низкой стоимости производства.
«Применение наших девайсов может быть использовано в полевых, лабораторных или производственных условиях для выявления загрязнителей в объектах окружающей среды. Они обладают рядом конкурентных преимуществ, таких как высокая чувствительность определяемых химических веществ и скорость проведения анализа, низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и возможность использования «на месте», — отметила исполнитель технологического проекта, доцент кафедры общей, биоорганической и фармацевтической химии СГМУ Наталия Шестопалова.
Экологическая ситуация в стране характеризуется высоким уровнем антропогенного воздействия на природную среду. Одной из стратегических целей государственной политики является сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов, реализация права каждого человека на благоприятную окружающую среду.
Кроме того, ученые намерены развивать технологию, расширив сферу ее применения на почву и растения, обеспечивая комплексную защиту здоровья россиян от негативного влияния окружающей среды.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Команда исследователей из Италии и США предложила два способа, с помощью которых гипотетический зонд сможет быстро добраться до одного из самых отдаленных и малоизученных объектов Солнечной системы. Речь о Седне — транснептуновом теле, которое находится за орбитой Плутона. По мнению инженеров, эти передовые технологии смогут доставить аппарат к Седне за семь и 10 лет.
За последние 30 лет размер трески, обитающей в Балтийском море, значительно уменьшился. Если раньше рыбаки вылавливали из воды особей размером с маленького ребенка, то теперь добытая рыба легко помещается в ладонях. Авторы нового исследования винят в этом человека, который заставил один из видов эволюционировать в «карликов».
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Астрономы впервые подсчитали количество пригодных для жизни экзопланет с помощью статистического метода
Чтобы понять, как часто за пределами Солнечной системы встречаются миры, похожие на Землю, ученые из Калифорнийского университета (США) провели статистический анализ 517 экзопланет. Результаты показали, что всего три мира, включая наш, соответствуют критериям потенциальной обитаемости. Наиболее перспективными из них оказались Kepler-22b и Kepler-538b.
Радиотелескопы уловили очень короткий сигнал, и по его характеристикам стало ясно, что он не может быть естественного происхождения. Астрономы пришли к выводу, что источник находился в околоземном пространстве — там, где уже более полувека летает «мертвый» аппарат NASA.
Российские ученые впервые точно определили источники шума сверхзвукового самолета с помощью суперкомпьютера
Группа российских ученых из Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и МФТИ провела детальное численное исследование источников шума, генерируемых крылом прототипа сверхзвукового бизнес-джета в режиме посадки. Эта работа, сочетающая передовые методы вычислительной гидродинамики и аэроакустики, впервые позволила с высокой точностью локализовать и охарактеризовать основные зоны шумообразования вблизи полноразмерной геометрии крыла модели прототипа сверхзвукового пассажирского самолета в посадочной конфигурации.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
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