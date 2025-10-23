О мероприятии

Палеонтолог и популяризатор науки Ярослав Александрович Попов расскажет про место, где законы эволюции перевернулись с ног на голову: динозавры становятся крошечными, а птерозавры — огромными, как самолет. Это остров Хацег — древняя лаборатория природы в позднем мелу, затерянная в теплом море Европы. Здесь жили крошечные титанозавры, двухкогтевые рапторы и гигантские летающие хищники, которые властвовали над всем архипелагом. Почему животных «сжимает» или «раздувает» на островах? Как архипелаг стал раем для редких форм? Об этом и многом другом слушатели узнают на лекции.