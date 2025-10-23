Уведомления
Ученые увидели в настурции ключ к замедлению старения кожи
В настурции скрывался большой потенциал с точки зрения антивозрастного ухода за кожей, выяснили ученые. Эксперимент с использованием экстракта этого популярного садового растения показал, что оно способно бороться с признаками старения кожи, воздействуя сразу на несколько ключевых клеточных процессов.
Садоводы любят настурцию (Tropáeolum május) за ее яркие цветы и неприхотливость в уходе. Настои растения также применяли в народной медицине при лечении цинги, мочекаменной болезни, анемии и кожных сыпей. Группа ученых из США, Японии и Франции недавно выяснила, что на этом полезные свойства настурции не заканчиваются. В статье, вышедшей в журнале Cosmetics, исследователи рассказали, как экстракт Tropaeolum majus может помочь противостоять признакам старения кожи.
В серии лабораторных опытов с использованием культивируемых клеток человеческой кожи — фибробластов и кератиноцитов — их обрабатывали 0,5-процентным раствором экстракта настурции, а затем отслеживали, как это влияло на ряд клеточных маркеров старения.
Одним из основных эффектов стало повышение уровня цитоглобина — белка, который участвует в переносе кислорода и связан с ответом клетки на окислительный стресс. Обработанные препаратом клетки эффективнее справлялись с оксидативным стрессом, вызванным активными формами кислорода (АФК). Эти нестабильные молекулы образуются в процессе метаболизма и накапливаются с возрастом, способствуя появлению морщин и снижению упругости кожи. Исследователи отметили, что повышение уровня цитоглобина сопровождалось снижением концентрации АФК как в самих клетках, так и в митохондриях, их «энергетических станциях».
Кроме того, обработка экстрактом стимулировала синтез коллагена и эластина (основные белки, отвечающие за упругость и эластичность кожи) и влияла на активность генов, связанных с обновлением кожи. В частности, наблюдалось подавление генов, контролирующих терминальную дифференцировку кератиноцитов — процесс, ведущий к запрограммированной гибели клеток. Это значит, что экстракт может помочь поддерживать более здоровый цикл обновления кожи.
Ученые также зафиксировали снижение экспрессии гена GDF15, который считают маркером старения, и активизацию естественных клеток-киллеров, или NK-клеток, помогающих очищать ткани от поврежденных и состарившихся клеток. Поскольку работа NK-клеток зависит от кислорода, исследователи считают, что усиленная выработка цитоглобина может улучшить их функцию в стареющей коже.
Таким образом, экстракт настурции показал себя в эксперименте как потенциально мощное антиэйдж-средство, действующее по нескольким направлениям. Ученые продолжают работу и в дальнейшем планируют провести испытания на состарившихся клетках, а также протестировать готовые средства с экстрактом настурции.
Добавим, что в списке спонсоров исследователи указали фирмы LVMH Recherche и Dior Science, связанные с французской транснациональной компанией LVMH, известным производителем предметов роскоши и люксовой косметики. Среди принадлежащих ей брендов — марки Christian Dior и Louis Vuitton. В разделе о конфликте интересов сообщается, что более половины авторов статьи работают на перечисленные компании и французского поставщика ингредиентов для косметики SILAB.
