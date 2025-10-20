О мероприятии

В своей знаменитой книге «Структура научных революций» (1962) Томас Кун утверждает, что научная революция начинается с накопления необъяснимых «аномалий», которые рушат старые объяснительные схемы и приводят к смене парадигм. Пример такой смены — исследования в области нейробиологии середины XX века. В 1950-е академик Хачатур С. Коштоянц развивал пострефлекторную (химическую) парадигму работы нервной системы. Его ученик, доктор биологических наук Дмитрий А. Сахаров, посвятил жизнь утверждению новой парадигмы, ставящей под вопрос традиционное понимание рефлексов. Перед наукой встали фундаментальные вопросы: возникла ли нервная система один раз или многократно — у разных типов животных? Как классифицировать нейроны по их происхождению? Что такое «объемная передача» и как она работает без участия нервных клеток? Эти идеи обретают практическое воплощение на примере Trichoplax adhaerens — простейшего многоклеточного организма, который регулирует свое поведение без единой нервной клетки. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского Михаил Никитин расскажет, как рождаются и умирают научные парадигмы; как можно жить и даже двигаться без нервной системы; какие люди стоят за научными революциями — и в каком историческом контексте они происходят.