О мероприятии

В 1920–1930-е годы в Советском Союзе проектируются и строятся соцгорода — новые типы рабочих поселений, которые должны были формировать не только удобную среду для жизни, но и новый образ общества. Это был масштабный эксперимент, соединяющий градостроительство, идеологию и социальную инженерию.

Архитектор Дарья Бывших расскажет, какие идеи стояли за проектами соцгородов, как они воплощались на практике и почему сегодня эти города важны для понимания истории модернизма и советского наследия.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.