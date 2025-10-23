Уведомления
Особый свет повысил плодовитость свиней почти на четверть
Свиньи составляют 44% среди перерабатываемых сельскохозяйственных животных в России. Как отмечают ученые Новгородского государственного университета, страна достигла продовольственной независимости по мясу благодаря развитию свиноводства и птицеводства. На качество мяса сильно влияет уровень стрессоустойчивости животных. Стресс иногда приводит к прохолостам у свиноматок — это ситуация, когда после осеменения беременность не наступает.
Влияние стрессоустойчивости на продуктивность свиней изучили ученые Новгородского государственного университета. Исследование, опубликованное в «Сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции», провели доцент Химико-технологического института Нина Мельникова и аспирантка Ольга Яковлева.
— Острое стрессовое расстройство может развиться у животных из-за внезапных изменений окружающей среды — например, при проведении инъекций или обрезании хвостов, — пояснила Ольга Яковлева. — Для поросят-сосунов (новорожденных, находящихся на грудном вскармливании) травмирующим событием становится отъем от свиноматки. Такой стресс значительно меняет морфологию тонкого отдела кишечника. Это приводит к частым диареям и ухудшению иммунитета.
Эксперимент со стресс-лампами
В большинстве случаев стресс отрицательно влияет на животных, но есть и «полезные» стресс-факторы. Зоотехники-селекционеры предприятия «Новгородский бекон» провели эксперимент. Над каждым индивидуальным станком свиноматки (боксом) в период выявления половой охоты установили дополнительные люминесцентные лампы. Животное освещалось в течение 16 часов каждый день с интенсивностью 150 люкс (при естественном освещении не менее 50 люкс). Стресс-лампа работала в автоматическом режиме, ее запускали с помощью таймера.
— Свет влияет на биоритмы животного, — отметила Ольга Яковлева. — Если освещения недостаточно, то организм замедляется, если оно в избытке — происходит сильная стресс-реакция и энергия расходуется на адаптацию и поддержание жизненных процессов. Репродуктивная функция уходит на второй план. Стресс-лампы создают умеренный стресс для стимуляции физиологических процессов без вреда здоровью. Этот стресс-фактор — временный, он завершается фазой адаптации, не переходя в фазу истощения.
В эксперименте участвовали две группы животных по 15 голов в каждой. Одна группа находилась под стресс-лампами, вторая — под обычным освещением. Исследователи сравнивали, через сколько дней свиноматки приходили в охоту после отъема поросят, а также процент оплодотворяемости.
Результаты эксперимента
— Результаты эксперимента показали, что в группе со стресс-освещением время между отъемом поросят и наступлением охоты сократилось на пять дней по сравнению с контрольной группой — 23 и 28 дней соответственно, — рассказала Ольга Яковлева. — Процент оплодотворяемости вырос с 51,85% до 74,19%. Предположительно, 16-часовой световой день имитирует летний день, а в природе большинство животных размножаются в теплое время года. Таким образом, мы активируем естественные инстинкты и работу гормонов. Свет влияет на активность животного, благоприятствуя наступлению охоты. Особенно метод актуален в период с августа по февраль, когда естественного освещения крайне мало. Нехватка освещения не только снижает половую активность, но и может вызвать рассасывание эмбриона на ранней стадии беременности.
Как отмечают исследователи, решение поможет увеличить поголовье для откорма, а прибыль от реализации продукции значительно возрастет. Также это ускорит процесс обновления поголовья и хорошо повлияет на физиологическое состояние и продуктивность свиней. При дальнейшем использовании стресс-ламп увеличится количество опоросов на свиноматку в год с двух до 2,4, а количество отнятых поросят на свиноматку в год — до 23,5.
