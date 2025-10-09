Слушатели узнают о борьбе за господство в Хорасане и Мавераннахре.

Кандидат исторических наук Дмитрий Тимохин расскажет про историю формирования Хорезмийской державы, государства Гуридов и кара-китаев. Слушатели узнают о борьбе за господство в Хорасане и Мавераннахре, о державе хорезмшахов накануне монгольского нашествия.

Лектор расскажет о монгольском завоевании Ирана в первой половине XIII века и об анализе источников, в которых нашло свое отражение как само это событие, так и его характеристики, данные мусульманскими авторами.

