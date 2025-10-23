Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Армия США выбрала новый перехватчик для борьбы с беспилотниками типа «Герань-2»
Армия США выбрала компанию AeroVironment для поставки нового противовоздушного перехватчика, главным образом предназначенного для создания дополнительного слоя обороны против дальнобойных ударных беспилотных аппаратов и других беспилотных авиационных систем схожего размера.
Разработанный как относительно недорогой и простой в производстве, перехватчик Freedom Eagle-1 (FE-1) при определенных обстоятельствах может также применяться против других воздушных угроз, включая дозвуковые крылатые ракеты.
Компания AeroVironment сообщила, что конструкцию FE-1 выбрали победителем в конкурсе на так называемую ракету следующего поколения для борьбы с БПЛА (Next-Generation C-UAS Missile, NGCM). Компания также получила контракт от военного ведомства на сумму 95,9 миллиона долларов на поставку FE-1.
FE-1 имеет длину от 1,5 до 1,8 метра; перехватчик выполнил первый полет в январе этого года. Разработка FE-1 ведется, как минимум, с 2023 года, и начальную работу выполняла компания BlueHalo, которую недавно поглотила AeroVironment.
FE-1 предназначен для нейтрализации беспилотников групп два и три. Военные США подразделяют беспилотники на пять категорий (групп). Конструкции, относящиеся к группам два и три, имеют максимальную взлетную массу от 9,5 до 600 килограммов, могут работать на высотах от 1000 до 5500 метров и развивают максимальную скорость не более 460 километров в час. Российский ударный беспилотник «Герань-2» — наглядный пример беспилотной системы, относящейся к группе три. «Герань-2» во многом стала эталоном дальнобойных ударных дронов в мировом масштабе. Благодаря ее активному использованию в рамках специальной военной операции.
Ученые, доказавшие способность млекопитающих дышать через анус, впервые протестировали метод «кишечного дыхания» на людях
По замыслу исследователей, в будущем нетрадиционный способ доставки кислорода в организм, который они называют «энтеральной вентиляцией», может стать спасением для пациентов с дыхательной недостаточностью. Эксперимент подтвердил безопасность процедуры для людей, что приближает ученых к реализации идеи.
Насколько счастливым нужно быть человеку, чтобы это начало благоприятно сказываться на продолжительности жизни? Ученые определили минимальный уровень субъективного ощущения благополучия, или счастья, преодолев который, оно становится фактором, позитивно влияющим на здоровье населения страны.
В образцах грунта с обратной стороны Луны, доставленных на Землю автоматической станцией «Чанъэ-6», обнаружили редчайшие следы внеземного вещества — фрагменты метеоритов, упавших на естественный спутник миллиарды лет назад.
В густой оранжевой дымке Титана, где температура опускается до минус 180 градусов Цельсия, происходят невозможные по земным меркам химические реакции: молекула циановодорода (HCN), рожденная в атмосфере из азота, метана и этана, могла сформировать кристаллы, объединяющие вещества противоположной природы.
Первый официальный документ, описывающий принцип действий в случае возможного контакта с внеземной цивилизацией, был принят Международной академией астронавтики (IAA) в 1989 году. С тех пор декларацию неоднократно пересматривали, а ее обновленную версию, адаптированную под реалии XXI века, ученые разработали совместно с участниками проекта по поиску инопланетян SETI.
Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
