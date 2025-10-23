  • Добавить в закладки
Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Андрей Привалов
Андрей Привалов
23 октября, 13:59
Рейтинг: +19
Посты: 107

Армия США выбрала новый перехватчик для борьбы с беспилотниками типа «Герань-2»

Армия США выбрала компанию AeroVironment для поставки нового противовоздушного перехватчика, главным образом предназначенного для создания дополнительного слоя обороны против дальнобойных ударных беспилотных аппаратов и других беспилотных авиационных систем схожего размера.

Сообщество
# беспилотники
# оружие
# США
Перехватчик Freedom Eagle-1 / © AeroVironment / BlueHalo
Перехватчик Freedom Eagle-1 / © AeroVironment / BlueHalo

Разработанный как относительно недорогой и простой в производстве, перехватчик Freedom Eagle-1 (FE-1) при определенных обстоятельствах может также применяться против других воздушных угроз, включая дозвуковые крылатые ракеты.

Компания AeroVironment сообщила, что конструкцию FE-1 выбрали победителем в конкурсе на так называемую ракету следующего поколения для борьбы с БПЛА (Next-Generation C-UAS Missile, NGCM). Компания также получила контракт от военного ведомства на сумму 95,9 миллиона долларов на поставку FE-1.

FE-1 имеет длину от 1,5 до 1,8 метра; перехватчик выполнил первый полет в январе этого года. Разработка FE-1 ведется, как минимум, с 2023 года, и начальную работу выполняла компания BlueHalo, которую недавно поглотила AeroVironment.

FE-1 предназначен для нейтрализации беспилотников групп два и три. Военные США подразделяют беспилотники на пять категорий (групп). Конструкции, относящиеся к группам два и три, имеют максимальную взлетную массу от 9,5 до 600 килограммов, могут работать на высотах от 1000 до 5500 метров и развивают максимальную скорость не более 460 километров в час. Российский ударный беспилотник «Герань-2» — наглядный пример беспилотной системы, относящейся к группе три. «Герань-2» во многом стала эталоном дальнобойных ударных дронов в мировом масштабе. Благодаря ее активному использованию в рамках специальной военной операции.

