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Инфографика: самые умные модели ИИ по данным теста на IQ
Искусственный интеллект создан, чтобы стать разумным. Но как современные ведущие модели ИИ выглядят с точки зрения теста на коэффициент интеллекта (IQ) и какие из них самые умные?
На опубликованной выше инфографике ранжированы самые умные модели ИИ на основе их результатов в тесте на IQ общества Менса. Тест Менса — это широко признанный и очень сложный экзамен на IQ для оценки человеческого интеллекта. Для сравнения: средний показатель IQ человека колеблется от 90 до 110, а показатель выше 130 обычно считается уровнем гениальности.
Возглавила список текстовая модель o3 компании OpenAI, набравшая 135 баллов в тесте Менса, что ставит ее в категорию «гениев». Как часть ChatGPT, она входит в число самых популярных в мире инструментов ИИ.
Claude-4 Sonnet компании Anthropic и Gemini 2.0 Flash Thinking от Google идут следом с показателями 127 и 126 соответственно. Более того, новые итерации, такие как Gemini 2.5 Pro и OpenAI o4 mini, набрали более 120, что выше среднего человеческого диапазона IQ.
Пять худших моделей ИИ по баллам IQ — мультимодальные, способные читать и обрабатывать изображения. GPT-4o (Vision) от OpenAI и Grok-3 Think (Vision) от компании Илона Маска xAI показали результаты намного ниже среднего человеческого, набрав 63 и 60 баллов в тесте соответственно.
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Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
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