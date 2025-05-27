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Инфографика: ожидаемая продолжительность жизни по странам в 2025 году
Согласно данным доклада «Перспективы мирового населения» Организации Объединенных Наций, Монако имеет самую высокую среднюю продолжительность жизни в мире. Ребенок, родившийся в стране в 2025 году, может рассчитывать прожить до 87 лет.
Ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.
В первую десятку по ожидаемой продолжительность жизни входят страны и территории: Сан-Марино (86 лет), Гонконг, Япония, Южная Корея и Сен-Бартелеми (85 лет), Андорра, Французская Полинезия, Швейцария и Австралия (84 года).
В региональном плане самая высокая ожидаемая продолжительность жизни наблюдается в странах Западной Европы. В Восточной Европе она немного ниже. В России ребенок, родившийся в 2025 году, может рассчитывать прожить до 74 лет.
В ряде африканских стран ожидаемая продолжительность жизни составляет менее 60 лет, а самая низкая средняя продолжительность жизни спрогнозирована для Нигерии: 55 лет.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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