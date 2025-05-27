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SpaceX подготовила к полету самую мощную ракету в мире

Сотрудники космической компании Илона Маска в преддверии десятого испытательного полета собрали транспортную систему Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас. Испытание должно пройти в ночь на 28 мая.

Транспортная система Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас / © SpaceX

Согласно плану полета на этот раз SpaceX не планирует ловить первую ступень Super Heavy с помощью башни обслуживания, установленной на стартовой площадке. Вместо этого первая ступень приводнится в Мексиканский залив.

Транспортная система Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас / © SpaceX

Вторую ступень — непосредственно сам корабль Starship — оснастили улучшенными теплозащитными плитками, обновленной авионикой, антеннами, датчиками и дополнительными видеокамерами, число которых увеличилось до 30.

Транспортная система Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас / © SpaceX

Предполагается, что во время суборбитального полета, который должен завершиться приводнением в Индийском океане к западу от побережья Австралии, Starship выпустит несколько макетов спутников системы Starlink.

Транспортная система Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас / © SpaceX

В рамках испытаний Starship должен будет запустить один из своих вакуумных двигателей незадолго до входа в атмосферу. При этом возвращение корабля будет проходить по траектории, предусматривающей повышенные аэродинамические нагрузки для закрылков и теплозащитных плиток, чтобы оценить, как отдельные элементы конструкции справятся с такой нагрузкой.