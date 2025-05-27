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SpaceX подготовила к полету самую мощную ракету в мире
Сотрудники космической компании Илона Маска в преддверии десятого испытательного полета собрали транспортную систему Starship на стартовом комплексе «Звездной базы» SpaceX в Бока-Чика, Техас. Испытание должно пройти в ночь на 28 мая.
Согласно плану полета на этот раз SpaceX не планирует ловить первую ступень Super Heavy с помощью башни обслуживания, установленной на стартовой площадке. Вместо этого первая ступень приводнится в Мексиканский залив.
Вторую ступень — непосредственно сам корабль Starship — оснастили улучшенными теплозащитными плитками, обновленной авионикой, антеннами, датчиками и дополнительными видеокамерами, число которых увеличилось до 30.
Предполагается, что во время суборбитального полета, который должен завершиться приводнением в Индийском океане к западу от побережья Австралии, Starship выпустит несколько макетов спутников системы Starlink.
В рамках испытаний Starship должен будет запустить один из своих вакуумных двигателей незадолго до входа в атмосферу. При этом возвращение корабля будет проходить по траектории, предусматривающей повышенные аэродинамические нагрузки для закрылков и теплозащитных плиток, чтобы оценить, как отдельные элементы конструкции справятся с такой нагрузкой.
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Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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