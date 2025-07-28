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Слушатели узнают, как создаются сверхчувствительные диагностические платформы для обнаружения болезней.
О мероприятии
Младший научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики, бакалавр физики Дарья Горбенко расскажет про удивительный мир ДНК-наномашин. Слушатели узнают, как природные «наноботы» — рибозимы и дезоксирибозимы, вдохновили ученых на создание их роботизированных аналогов — ДНКзимных наномашин, способных расщеплять опасные молекулы и сигнализировать о болезни.
Лектор проследит эволюцию от простых структур к сложной ДНК-робототехнике, где молекулы ДНК становятся не только строительным материалом, но и «мозгом» для программируемых наноустройств и ДНК-вычислений. Слушатели узнают, как на основе каталитических и «пероксидазоподобных» ДНКзимов создаются сверхчувствительные диагностические платформы для обнаружения болезней на самой ранней стадии, и заглянут в возможное будущее «умной» терапии нуклеиновых кислот.
Набережная Обводного канала, 74Б
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Китайские ученые проанализировали образцы разных тканей человеческого организма и подтвердили, что старение не происходит линейно — в определенном возрасте процесс ускоряется. Проследив за изменениями белков в разных частях тела на протяжении более чем 50 лет жизни, специалисты выявили, когда настает такой переломный момент и где износ проявляется сильнее.
Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц
Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
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