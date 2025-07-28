ДНК как платформа для молекулярных наномашин: принципы действия и перспективы

О мероприятии

Младший научный сотрудник лаборатории ДНК-диагностики, бакалавр физики Дарья Горбенко расскажет про удивительный мир ДНК-наномашин. Слушатели узнают, как природные «наноботы» — рибозимы и дезоксирибозимы, вдохновили ученых на создание их роботизированных аналогов — ДНКзимных наномашин, способных расщеплять опасные молекулы и сигнализировать о болезни.

Лектор проследит эволюцию от простых структур к сложной ДНК-робототехнике, где молекулы ДНК становятся не только строительным материалом, но и «мозгом» для программируемых наноустройств и ДНК-вычислений. Слушатели узнают, как на основе каталитических и «пероксидазоподобных» ДНКзимов создаются сверхчувствительные диагностические платформы для обнаружения болезней на самой ранней стадии, и заглянут в возможное будущее «умной» терапии нуклеиновых кислот.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 17:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация