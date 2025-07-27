О мероприятии

Восемнадцатый век вписал новую страницу в городское пространство Москвы. Профессиональный гид — экскурсовод Игорь Кочанов расскажет о непостроенном гигантском дворце в Кремле. О башне-небоскребе, построенной, но разрушенной. Разберется с триумфальными арками и воротами. И обратит внимание на фонари.

Слушатели узнают, где находился на тот момент альтернативный центр Москвы и рассмотрят дворянские усадьбы, которые становятся олицетворением московского образа жизни, традиционного и немного патриархального. В этом — душа и красота московского XVIII века, которая отдыхает в тени Петербурга и Екатерины Алексеевны, Петра Алексеевича, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра Федоровича, Екатерины Алексеевны и Павла Петровича.

Расписание Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация