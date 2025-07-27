  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
6+
Москва в XVIII веке

Слушатели узнают, где находился в XVIII веке альтернативный центр Москвы.

Библиотека им. Ф.М. Достоевского
1 августа, 19:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

О мероприятии

Восемнадцатый век вписал новую страницу в городское пространство Москвы. Профессиональный гид — экскурсовод Игорь Кочанов расскажет о непостроенном гигантском дворце в Кремле. О башне-небоскребе, построенной, но разрушенной. Разберется с триумфальными арками и воротами. И обратит внимание на фонари. 

Слушатели узнают, где находился на тот момент альтернативный центр Москвы и рассмотрят дворянские усадьбы, которые становятся олицетворением московского образа жизни, традиционного и немного патриархального. В этом — душа и красота московского XVIII века, которая отдыхает в тени Петербурга и Екатерины Алексеевны, Петра Алексеевича, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра Федоровича, Екатерины Алексеевны и Павла Петровича. 

Расписание
1
Пятница
Август 2025
Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Чистопрудный бульвар, д. 23, стр. 1

28 июля, 02:29
Александр Речкин
1
# история
# москва
# Россия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
25 июля, 12:02
Юлия Тарасова

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
26 июля, 10:34
Людмила Соколова

Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц

Трихомониаз — одна из наиболее распространенных половых инфекций в России и в мире — могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания — паразита Trichomonas vaginalis.

Биология
# венерические заболевания
# генетические мутации
# геном
# инфекционные заболевания
# паразиты
# птицы
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
25 июля, 12:02
Юлия Тарасова

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

В эксперименте ученые проследили за физиологическими реакциями при просмотре видео с музыкальным сопровождением, созданным нейросетями либо людьми. Результаты показали, что по эмоциональному воздействию ИИ-композиции могут сравниться с человеческими.

Технологии
# IT-технологии
# искусственный интеллект
# Искусство
# музыка
# нейросети
# творчество
22 июля, 14:44
ФизТех

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет.  Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.

ФизТех
# ChatGPT
# нейросети
# ошибки
# слова
# текст
25 июля, 07:47
Адель Романова

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные зонды
# межзвездные объекты
2 июля, 11:17
Юлия Тарасова

Коров покормили отходами конопли и проверили их молоко на психоактивность

Результаты эксперимента в США в будущем могут позволить добиться разрешения на использование отработанной конопли в качестве кормовой добавки в животноводстве.

Биология
# животноводство
# конопля
# корм
# коровы
# молоко
# ТГК
# тетрагидроканнабинол
18 июля, 12:44
ПНИПУ

Семь самых опасных растений в России, к которым ученые рекомендуют даже не приближаться

Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.

ПНИПУ
# беладонна
# борщевик
# крапива
# растения
# яды
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия

    27 июля, 13:52

  2. Деньги подтолкнули людей к романтическим отношениям, но не сделали их счастливее

    27 июля, 11:39

  3. Сложные органические молекулы «пережили» рождение звезд 

    26 июля, 15:35

  4. Вызывающий опасное венерическое заболевание паразит Trichomonas vaginalis мог перейти к людям от птиц

    26 июля, 10:34
Выбор редакции

Паровая революция: новая процедура избавит за 15 минут от аденомы простаты, которой страдают до 90% мужчин

24 июля, 06:47

Последние комментарии

Алексей Остолецкий
1 час назад
Александр, креативность нужна в принципе. С ИИ люди вообще перестанут думать и придумывать что-то новое. А так, хоть с интеллектом будут

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

Aлек сей Нии_pet
5 часов назад
Работу можно успеть подать на конкурс: https://indicator.ru/humanitarian-science/menshe-nedeli-ostalos-do-okonchaniya-priema-zayavok-na-vserossiiskuyu-premiyu-za-vernost-nauke-25-07-2025.htm и до кучи:

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

Питон Удав
7 часов назад
Николай, не в этом суть. Я про геостационарную орбиту имел ввиду, когда боеголовка постоянно висит над одной точкой. Но не учёл, что там высота то 35

Полет фантазии: заменит ли орбитальное базирование боеголовок современные МБР?

Александр Березин
8 часов назад
Виктор, они разные есть, можно погуглить. Тот же ventusky.com показывает для Мск, например.

Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия

Виктор Притоманофф
8 часов назад
А есть какой-то агрегатор, который показывает эти значения в реальном времени в городах мира?

Ученые подсчитали, насколько микрочастицы в воздухе повышают вероятность слабоумия

Алексей Жажин
9 часов назад
Я был бы рад, если бы появилось средство, с очень высокой вероятностью определяющее тексты от ИИ. Но откровенно говоря, не думаю, что можно сделать

Ученые выяснили, как просто отличить текст, написанный ИИ, от человеческого

aWr
10 часов назад
Kreaman, слишком жизненно

Фанат Minecraft построил масштабный город с высокой детализацией

Дмитрий Простов
10 часов назад
Александр, там пик был указан в 2011. чисто зуммерская ошибка=) кто был в Москве в эти годы, тот помнит. а потом медвед в это лето сразу лужкова снял с

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

Germa
11 часов назад
Эдвард, ну да, они же явно настолько глупы что не додумались обезопасить себя предварительным контролем на Земле всего и вся. Возможно сейчас как

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Василий Каменчук
12 часов назад
Читал когда-то о подобном устройстве на минерале ильменит (идея, концепция) в одном из советских журналов- техника молодежи или наука и жизнь.

Простое устройство превратило лунный грунт в воду, кислород и топливо

Лиза Кузнецова
12 часов назад
Наталья, скорее всего так и есть

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
12 часов назад
Н., я не сравниваю отнюдь, мне шецко едно и на тех и на тех, тут тема о инопланетном контакте, если вы обратили внимание) а по поводу особенностей

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Александр Березин
13 часов назад
Дмитрий, смог в Москве есть каждый год. Сила может различаться, но крупный город с миллионами машин на ДВС без смога существовать не может в

Что такое микрочастицы и угрожают ли они человеку? А микропластик?

Наталья Колесникова
13 часов назад
Лиза, указанные в шумерских царских списках сроки правления царей — десятки тысяч лет (иногда даже сотни тысяч) — не воспринимаются как реальные

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Наталья Колесникова
13 часов назад
Лиза, только профан может сравнивать демократию и тоталитарную диктатуру в пользу последней. Почитайте книгу Масадзи Исикава "Река во тьме. Мой

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Лиза Кузнецова
14 часов назад
И., интерференция называется... Гдет к ноябрю передали подлетит поближе к Земле, вот тогда и разглядим)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Наталья Колесникова
14 часов назад
Nata, какие свои программы, которые лучше Suno? "Suno AI сейчас остаётся одним из лучших универсальных ИИ-композиторов, особенно при генерации песен с

Сгенерированная ИИ музыка взволновала сильнее, чем созданная людьми

Vitaliy Yurochko
14 часов назад
Предполагаемая комета это какая, некоторые ученые - это какие, это для дебилов, и неопределенное мнение оно или єто какое, а фантастическое...

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Имя Фамилия
15 часов назад
Иван, а с точки зрения физики цвета вообще не существует - есть разная длина волны. А цвет - это особенность интертрепации волны нашим мозгом. Но мы

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Дмитрий В
16 часов назад
Виталий, не всех :)

У третьего межзвездного объекта нашли признаки управляемого корабля

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно