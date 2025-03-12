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Инфографика: как разные страны облагают граждан налогом
Насколько по-разному государства облагают своих граждан налогом? Специалисты портала Visualcapitalist проанализировали самые высокие предельные ставки подоходного налога почти в 150 странах.
Сведения для инфографики взяли из сводки налоговых деклараций компании PwC, обновленной в период с августа 2024-го по февраль 2025 года.
В странах Западной Европы оказались в среднем самые высокие ставки подоходного налога в мире. По данным источника, в семи странах максимальный показатель составляет 50% и выше, шесть из них — в Европе, а лидирует Дания с показателем 55,9%.
В России действует прогрессивная шкала налогообложения: доходы до пяти миллионов рублей в год облагаются по ставке 13% НДФЛ, а все, что превышает эту сумму, — 15%.
В США ставку 37% применяют только к доходу свыше 609 000 долларов для физических лиц. Конечно, штаты также облагают налогом своих резидентов.
Несколько стран Ближнего Востока вообще не взимают подоходный налог.
Подоходные налоги с физических лиц часто составляют крупнейший источник доходов государства. Таким образом, более высокие ставки помогают финансировать государственные затраты на здравоохранение, образование и социальное обеспечение.
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