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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +216
Посты: 634

Испытания не остановить: SpaceX готовит новый Starship к девятому полету

Пока обозреватели и эксперты обсуждают итоги восьмого испытания Starship, компания SpaceX готовит новый прототип транспортной системы к очередному, девятому по счету, полету.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# запуски
# испытания
# космос
Скриншот: Ship 35 отправился на испытательный полигон для прохождения криотестов / © NSF
Скриншот: Ship 35 отправился на испытательный полигон для прохождения криотестов / © NSF

Поклонники SpaceX опубликовали новые видео, на которых показано, что верхняя ступень Starship — Ship 35 — покинула производственную площадку и отправилась на испытательный полигон для криотестов.

© NSF

Прототип Ship 35 — первый корабль, имеющий структурные штифты для его захвата башней обслуживания (Mechazilla). Но, учитывая неудачу восьмого полета, вряд ли SpaceX попытается вернуть Ship 35 на стартовую площадку или поймать его. 

© NSF
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# двойственные изображения
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