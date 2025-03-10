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Испытания не остановить: SpaceX готовит новый Starship к девятому полету

Пока обозреватели и эксперты обсуждают итоги восьмого испытания Starship, компания SpaceX готовит новый прототип транспортной системы к очередному, девятому по счету, полету.

Скриншот: Ship 35 отправился на испытательный полигон для прохождения криотестов / © NSF

Поклонники SpaceX опубликовали новые видео, на которых показано, что верхняя ступень Starship — Ship 35 — покинула производственную площадку и отправилась на испытательный полигон для криотестов.

© NSF

Прототип Ship 35 — первый корабль, имеющий структурные штифты для его захвата башней обслуживания (Mechazilla). Но, учитывая неудачу восьмого полета, вряд ли SpaceX попытается вернуть Ship 35 на стартовую площадку или поймать его.

© NSF