Палеонтологи описали новый род и вид доисторической улитки по ее раковине, которая сохранилась в янтаре и была покрыта длинными сросшимися щетинками, образующими треугольные уплощенные выросты. Авторам нового исследования такой «покров» напомнил прическу фронтмена The Prodigy Кита Флинта, и они решили назвать ее в честь известного исполнителя.

У некоторых современных улиток поверхность раковин покрыта волосковидными выростами, напоминающими щетинки. Они формируются во время роста раковины из ее тонкого наружного слоя — периостракума, основу которого составляют белки.

Подобные образования встречаются и у ископаемых видов. Однако они зачастую представляют отдельные прямые волокна, которые могли быть как короткими, так и длинными и практически никогда не объединялись в уплощенные структуры.

Теперь международная команда палеонтологов под руководством Барна Палл-Гергели (Barna Pall-Gergely) из Университета имени Иштвана Сечени в Венгрии обнаружила древнюю улитку с совершенно иной морфологией. О своем открытии ученые рассказали в статье, опубликованной в журнале Ecologica Montenegrina.

Раковину улитки нашли в бирманском янтаре возрастом 99 миллионов лет, который ученые приобрели у торговца из Мьянмы. Бирманский янтарь — это окаменевшая смола древних деревьев, нередко с различного рода включениями флоры и фауны. В нем находят самых разных существ: от насекомых и паукообразных до остатков позвоночных животных, в том числе птиц, ящериц, змей и лягушек.

Сперва Палл-Гергели и его коллеги исследовали образец с помощью оптической микроскопии. Для этого применили стереомикроскоп Nikon SMZ25. Янтарь погружали в специальный раствор на основе детского масло, который, вероятно, использовали как иммерсионную жидкость, позволяющую уменьшить отражения и улучшить оптический контакт с поверхностью янтаря, после чего фотографировали включение. Этот метод позволил рассмотреть внешнюю поверхность раковины, щетинки периостракума и другие небольшие структуры.

Затем команда просканировала янтарь с помощью рентгеновского компьютерного томографа Bruker SkyScan 2211, который помог получить рентгеновские изображения раковины под разными углами. На основе полученных снимков ученые построили трехмерные модели находки. Такой метод особенно полезен при работе с янтарными включениями: извлекать крошечные и хрупкие организмы из смолы не требуется, а специалисты могут изучать их строение, не повреждая образец.

Крупный план «прически» Archaeospirostoma flinti / © Páll-Gergely et al., 2026

Улитку отнесли к семейству наземных брюхоногих моллюсков Cyclophoridae. Сравнив строение раковины с раковинами других ископаемых и современных представителей семейства, палеонтологи обнаружили уникальное сочетание признаков. Поэтому они выделили ее в новый род и вид — Archaeospirostoma flinti.

Например, у нее сохранилась выпуклая крышечка, закрывающая вход в раковину, — оперкулум. Она имела необычную коническую форму, была многоспиральной и ступенчатой. У представителей семейства, известных по находкам в бирманском янтаре, такую форму прежде не встречали.

Еще один признак — многочисленные длинные щетинки. Они плотно прилегали друг к другу и образовывали плоские складки. Исследователи назвали их крупными треугольными периостракальными складками.

Вместе с новым видом число известных представителей семейства Cyclophoridae из бирманского янтаря достигло девяти. У семи из них раковины имели волосковидные выросты, а у двух оставались гладкими. У ранее описанных видов волоски представляли собой отдельные прямые выросты, которые могли различаться по длине. У новой улитки они, напротив, тесно прилегали друг к другу и образовывали уплощенные треугольные структуры. По словам Палл-Гергели, у известных ископаемых представителей семейства подобного строения прежде не описывали.

Необычные выросты напомнили авторам исследования торчащую прическу Кита Флинта — фронтмена британской электронной группы The Prodigy. Новой улитке дали видовой эпитет flinti в честь музыканта, который умер в 2019 году.

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Игорь Байдов 694 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.