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Следующий британский истребитель может стать последним с пилотом в кабине

Следующий британский истребитель может стать последним, который поднимется в воздух с пилотом в кабине, заявил глава Королевских ВВС.

Художественное изображение малозаметного истребителя шестого поколения Tempest / © BAE Systems

Главный маршал авиации сэр Харв Смит заявил, что беспилотные летательные аппараты при поддержке искусственного интеллекта преобразуют военную авиацию «столь же радикально, как переход от винтов к реактивным двигателям».

Следующий самолет Королевских ВВС, получивший название «Tempest», будет малозаметным истребителем шестого поколения и разрабатывается в рамках Глобальной программы боевой авиации (Global Combat Air Programme, GCAP). Ожидается, что он поступит на вооружение к 2035 году; в проекте участвуют британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement Company.

Сэр Харв отмеил, что многомиллиардный проект «возможно, станет последним пилотируемым истребителем, который мы когда-либо построим», а «будущие Королевские ВВС объединят Typhoon и F-35 с автономными системами».

Основными истребителями Королевских ВВС сегодня являются Eurofighter Typhoon FGR4 и малозаметный Lightning F-35B; последний также используется Королевским военно-морским флотом, поскольку способен взлетать с авианосца.

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