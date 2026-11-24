Древние египтяне верили, что каждую ночь солнечный бог Ра сражается с гигантским змеем Апопом, олицетворявшим хаос, и проводили специальные обряды, чтобы помочь богу одержать победу. Археологи обнаружили примерно 40 обгоревших фрагментов папируса возрастом 3400 лет, которые стали древнейшими свидетельствами ритуалов проклятия Апопа.

В Древнем Египте магические ритуалы считались одним из способов поддерживать мировой порядок. Жрецы верили, что солнце каждую ночь путешествует по подземному миру, где ему угрожает гигантский змей Апоп, олицетворявший хаос и разрушение. Чтобы помочь богу солнца Ра победить противника и вновь взойти утром, египтяне совершали обряды символического уничтожения змея. Изображения Апопа проклинали, прокалывали ножами, топтали, а затем сжигали.

Инструкции по уничтожению Апопа ранее нашли в папирусе Бремнер-Ринд, который хранится в Британском музее. Рукопись относится к позднему периоду истории Древнего Египта, хотя описанные в ней обряды могли возникнуть значительно раньше. Но этим текстом ограничивалось понимание того, какие действия было необходимо выполнять. Материальных же подтверждений того, как часто эти инструкции применялись на практике, почти не сохранилось.

Ученые обнаружили в храме Тутмоса III в Фивах древнюю мусорную свалку протяженностью около 75 метров и шириной от 10 до 20 метров. Среди найденных там предметов было приблизительно 40 небольших фрагментов папирусов. Некоторые сохранились настолько плохо, что их первоначальное назначение удалось установить лишь после подробного изучения рисунков, надписей и следов повреждений. Результаты исследования опубликовали в журнале Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde.

Все рисунки и сопровождавшие их надписи выполнены красными чернилами на чистом папирусе, причем только с одной стороны. На некоторых обрывках сохранились красные линии, образовывавшие прямоугольные рамки. Причем расположение этих линий показало, что рисунки создавали не по отдельности.

Писцы размечали большой лист папируса на множество одинаковых участков, заполняли их рисунками и текстами, затем разрезали на небольшие заготовки. Такое изготовление сразу нескольких ритуальных изображений показало, что их регулярно использовали. Археологи полагают, что жрецы нуждались в значительном количестве таких предметов, поскольку каждый из них уничтожался во время обряда.

Состояние папирусов также подтвердило их ритуальное назначение. На некоторых фрагментах сохранились следы проколов острым предметом и обугливания. Эти признаки соответствуют действиям, описанным в древних ритуальных инструкциях. Изображение змея следовало подвергнуть символическому насилию, а сжечь, произнося заклинание.

Подобные проклятия со временем перестали быть средством борьбы с Апопом, отметили исследователи. Позднее таким образом действовали против врагов фараона, недоброжелателей отдельных людей, болезней и опасных природных явлений. Само же количество и качество находок говорит о том, что ритуалы были частыми и стали частью повседневной жизни. А вскоре их стали совершать уже не только жрецы.

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Андрей Серегин 224 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.