Россияне охотнее планируют ребенка, если мужчина больше помогает по дому
Экономист НИУ ВШЭ выяснила, что россияне чаще собираются завести ребенка, если домашние обязанности распределены между супругами равномерно. Сильнее всего эта связь проявляется у родителей одного ребенка, которые задумываются о втором.
Количество детей в семье зависит не только от финансовых возможностей родителей, но и от распределения домашних обязанностей между ними. В России нагрузка по дому традиционно ложится в основном на женщин, несмотря на их высокую занятость на рынке труда.
Преподаватель факультета экономических наук и стажер-исследователь Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Захарова проверила, связано ли распределение домашних дел в семье с намерением завести ребенка в ближайшие три года. Автор изучила данные российской части международной программы «Поколения и гендер» за 2004 год. В выборку вошли 2500 человек, состоящих в браке или ведущих совместное хозяйство с партнером. Статья опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены».
Участников спрашивали, кто в их семье обычно готовит, моет посуду, покупает продукты и делает уборку. Каждый ответ переводился в баллы от 1 («всегда мужчина») до 5 («всегда женщина»), 3 балла соответствовали равному участию. Кроме того, участники оценивали по шкале от 0 до 10, насколько их устраивает сложившийся порядок.
Средняя оценка по всем домашним обязанностям составила 3,72, то есть в типичной семье большую часть дел выполняет женщина. На основе ответов участников автор построила индекс «модернизированности» семей, который показывает, насколько мужчины вовлечены в домашнюю работу. При индексе ниже 3,75 семья считается модернизированной, где мужчина участвует в большинстве домашних дел. Такой порог еще не означает полного равенства в распределении обязанностей, но уже показывает более высокую вовлеченность мужчины в быт.
Результаты показали, что в модернизированных семьях живут 61% респондентов, в традиционных — 39%. Полностью довольны распределением обязанностей 49% мужчин и только 28% женщин. В модернизированных семьях ребенка в ближайшие три года собирались завести 31 человек из 100, а в традиционных — 22.
Наиболее заметно распределение домашних обязанностей влияет на планы родителей одного ребенка: в этой группе второго ребенка в ближайшие три года планируют завести 35 из 100 опрошенных. Если родители были полностью удовлетворены тем, как в семье распределены домашние обязанности, вероятность таких планов увеличивается еще на 10 процентных пунктов. Это вдвое больше, чем в среднем среди всех участников исследования.
«Скорее всего, родители одного ребенка уже понимают, как меняется домашняя нагрузка после рождения, и учитывают это при решении о втором ребенке. А при решении о третьем ребенке и последующих детях на первый план выходят уже другие обстоятельства», — объясняет Светлана Захарова.
По мнению автора, меры, помогающие семьям распределять нагрузку более справедливо, могут привести к увеличению рождаемости. Среди поддерживающих мер исследователи называют вовлечение отцов в уход за детьми и закрепленный за ними отпуск. Также важны инфраструктура, которая снимает часть нагрузки с семьи, и гибкая занятость для родителей.