Экономист НИУ ВШЭ выяснила, что россияне чаще собираются завести ребенка, если домашние обязанности распределены между супругами равномерно. Сильнее всего эта связь проявляется у родителей одного ребенка, которые задумываются о втором.

Количество детей в семье зависит не только от финансовых возможностей родителей, но и от распределения домашних обязанностей между ними. В России нагрузка по дому традиционно ложится в основном на женщин, несмотря на их высокую занятость на рынке труда.

Преподаватель факультета экономических наук и стажер-исследователь Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Захарова проверила, связано ли распределение домашних дел в семье с намерением завести ребенка в ближайшие три года. Автор изучила данные российской части международной программы «Поколения и гендер» за 2004 год. В выборку вошли 2500 человек, состоящих в браке или ведущих совместное хозяйство с партнером. Статья опубликована в журнале «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены».

Участников спрашивали, кто в их семье обычно готовит, моет посуду, покупает продукты и делает уборку. Каждый ответ переводился в баллы от 1 («всегда мужчина») до 5 («всегда женщина»), 3 балла соответствовали равному участию. Кроме того, участники оценивали по шкале от 0 до 10, насколько их устраивает сложившийся порядок.

Средняя оценка по всем домашним обязанностям составила 3,72, то есть в типичной семье большую часть дел выполняет женщина. На основе ответов участников автор построила индекс «модернизированности» семей, который показывает, насколько мужчины вовлечены в домашнюю работу. При индексе ниже 3,75 семья считается модернизированной, где мужчина участвует в большинстве домашних дел. Такой порог еще не означает полного равенства в распределении обязанностей, но уже показывает более высокую вовлеченность мужчины в быт.

Результаты показали, что в модернизированных семьях живут 61% респондентов, в традиционных — 39%. Полностью довольны распределением обязанностей 49% мужчин и только 28% женщин. В модернизированных семьях ребенка в ближайшие три года собирались завести 31 человек из 100, а в традиционных — 22.

Наиболее заметно распределение домашних обязанностей влияет на планы родителей одного ребенка: в этой группе второго ребенка в ближайшие три года планируют завести 35 из 100 опрошенных. Если родители были полностью удовлетворены тем, как в семье распределены домашние обязанности, вероятность таких планов увеличивается еще на 10 процентных пунктов. Это вдвое больше, чем в среднем среди всех участников исследования.

«Скорее всего, родители одного ребенка уже понимают, как меняется домашняя нагрузка после рождения, и учитывают это при решении о втором ребенке. А при решении о третьем ребенке и последующих детях на первый план выходят уже другие обстоятельства», — объясняет Светлана Захарова.

По мнению автора, меры, помогающие семьям распределять нагрузку более справедливо, могут привести к увеличению рождаемости. Среди поддерживающих мер исследователи называют вовлечение отцов в уход за детьми и закрепленный за ними отпуск. Также важны инфраструктура, которая снимает часть нагрузки с семьи, и гибкая занятость для родителей.

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