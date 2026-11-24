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Спутники зафиксировали появление 50 гектаров новой суши у японского острова Иото

Японский остров Иото до извержения вулкана, снимок 26 октября 2026 года / © NASA Японский остров Иото после извержения вулкана, снимок 11 ноября 2026 года / © NASA

Первые признаки вулканической активности появились в конце октября 2026 года. 27 октября сейсмические датчики зафиксировали резкое усиление подземных толчков, а Японское метеорологическое агентство сообщило о получении первых фотографий извержения. Вскоре наблюдения за происходящим начали вести датчики нескольких спутников.

Прибор OLI (Operational Land Imager), установленный на спутнике Landsat 9, сделал снимок 26 октября, когда на побережье еще не наблюдалось никаких изменений, а 11 ноября спутник впервые получил четкое изображение новой суши, образовавшейся в результате деятельности подводного вулкана. Оранжевым цветом на снимке выше обозначена область в коротковолновом инфракрасном диапазоне, указывающая на высокую температуру, связанную с извержением.

В середине ноября береговая охрана Японии опубликовала доклад, подтвердивший образование нового участка суши, соединившегося с существующим пляжем. По предварительным оценкам, извержение увеличило площадь побережья примерно на 50 гектаров. Таким образом, территория острова могла увеличиться приблизительно на 1,7%.

Место извержения не стало неожиданностью для ученых. Помимо извержения 2023 года у юго-восточного побережья, в августе 2025 года вулканическая активность наблюдалась также у западного побережья Иото. Пока неизвестно, как долго просуществует образовавшийся участок суши. Территория, возникшая в результате извержения 2023 года, была разрушена волнами всего за несколько недель. За последнее время лишь в нескольких случаях новые участки суши вулканического происхождения на островах сохранялись более десяти лет.

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