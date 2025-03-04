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Умер донор Джеймс Харрисон, чья кровь спасла более двух миллионов младенцев
В Австралии в возрасте 88 лет ушел из жизни Джеймс Харрисон, которого прозвали «человеком с золотой рукой». Он прославился тем, что спас жизни более двух миллионов младенцев благодаря своей крови, в которой врачи обнаружили редкое антитело.
В подростковом возрасте Харрисон перенес тяжелую операцию и выжил только благодаря переливанию крови. Тогда он поклялся отплатить добром и стать донором, что и случилось в 1954 году, когда молодой человек достиг совершеннолетия.
За всю жизнь австралиец сдал кровь 1173 раза, а в 1967-м в его плазме обнаружили редкое антитело, ставшее основой для разработки препарата Anti-D, предотвращающего резус-конфликт и гемолитическую болезнь плода.
С 1967 года более трех миллионов доз Anti-D, содержащих кровь Харрисона, выдали австралийским матерям с отрицательным резус-фактором. Считается, что кровь Харрисона спасла как минимум 2,4 миллионов младенцев, поскольку в Австралии вплоть на тот момент из-за резус-конфликта ежегодно умирали тысячи детей.
В Австралии Харрисона чтят как национального героя, он получил множество наград, включая наивысшую — Орден Австралии.
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