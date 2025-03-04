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Умер донор Джеймс Харрисон, чья кровь спасла более двух миллионов младенцев

В Австралии в возрасте 88 лет ушел из жизни Джеймс Харрисон, которого прозвали «человеком с золотой рукой». Он прославился тем, что спас жизни более двух миллионов младенцев благодаря своей крови, в которой врачи обнаружили редкое антитело.

Джеймс Харрисон сдает кровь / © Subel Bhandari / AP

В подростковом возрасте Харрисон перенес тяжелую операцию и выжил только благодаря переливанию крови. Тогда он поклялся отплатить добром и стать донором, что и случилось в 1954 году, когда молодой человек достиг совершеннолетия.

За всю жизнь австралиец сдал кровь 1173 раза, а в 1967-м в его плазме обнаружили редкое антитело, ставшее основой для разработки препарата Anti-D, предотвращающего резус-конфликт и гемолитическую болезнь плода.

Резус-конфликт — иммунологическая несовместимость матери и плода по резус-фактору крови. При таком состоянии происходит сенсибилизация организма женщины. Несовместимость возникает, если мать имеет отрицательный резус-фактор (Rh-), а ребенок — положительный (Rh+). В таком случае при контакте крови беременной женщины и плода начинается процесс образования антител, которые могут навредить здоровью малыша, вплоть до его гибели.

С 1967 года более трех миллионов доз Anti-D, содержащих кровь Харрисона, выдали австралийским матерям с отрицательным резус-фактором. Считается, что кровь Харрисона спасла как минимум 2,4 миллионов младенцев, поскольку в Австралии вплоть на тот момент из-за резус-конфликта ежегодно умирали тысячи детей.

В Австралии Харрисона чтят как национального героя, он получил множество наград, включая наивысшую — Орден Австралии.