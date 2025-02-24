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Опубликован первый снимок, сделанный секретным американским космопланом X-37B

Снимок Земли, сделанный секретным американским космопланом X-37B / © U.S. Space Force

Изображение получено во время экспериментов на высокоэллиптической орбите. Космические силы США отметили, что седьмая миссия X-37B, стартовавшая в декабре 2023 года, впервые включала серию маневров аэроторможения для изменения орбиты аппарата с использованием минимального количества топлива.

Космоплан X-37B, произведенный Boeing, эксплуатируют Космические силы США совместно с Управлением быстрых возможностей ВВС (AFRCO). С момента запуска на борту ракеты Falcon Heavy компании SpaceX из Космического центра имени Кеннеди во Флориде космоплан проводил эксперименты по воздействию радиации на семена растений.

X-37B находится в космосе уже более 400 дней. Когда он вернется на Землю — пока не известно.