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Виктория Смирнова
Виктория Смирнова
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Золото помогло от ожирения лучше специальных препаратов  

Ученые из Египта успешно протестировали новый метод лечения ожирения на крысах. Микроскопические частицы золота в больших дозах не только уменьшили объем жировой ткани, но и способствовали росту объема мышечной, а также восстановили клетки печени

Сообщество
# биология
# здоровье
# медицина
# ожирение
# похудение
© Clene Nanomedicine
© Clene Nanomedicine

Лишний вес — проблема во многих странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 16% всего взрослого населения планеты имеют избыточную массу тела. Все эти люди склонны к диабету второго типа, сердечно-сосудистым и другим заболеваниям. Найти способ побороть ожирение важно, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения.

Массовым средством лечения от лишнего веса стал «Оземпик», но при всей эффективности он обладает серьезными побочными эффектами. Главное — при приеме равномерно уменьшается объем как жировой, так и мышечной ткани. Поскольку у современных людей объем мышц и так значительно ниже естественного, это создает риски для здоровья: мышцы отвечают за выработку важных для организма соединений, миокинов, без которых он функционирует неоптимально.

Другой популярный препарат — «Орлистат», снижающий массу не более чем на 6%. Снижение целиком приходится на жировую ткань, а не мышцы. Он блокирует специальный фермент — липазу, которая отвечает за расщепление жиров в кишечнике. В результате жиры не всасываются в кровь и выводятся из организма, что приводит к снижению веса. У препарата есть существенные недостатки: побочные действия в виде диареи и боли в животе, а длительный прием может негативно влиять на печень.

Исследователи продолжают активный поиск средства для похудения, которое не затрагивало бы и без того дефицитную мышечную ткань, снижая объем только жировой.

Ученые из Александрийского университета в Египте решили исследовать золотые наночастицы, то есть микроскопические частицы золота, известные своей химической инертностью и способностью легко проникать в клетки и ткани организма, включая жировую ткань. Специалисты предположили, что в жировой ткани золотые наночастицы способны активизировать процессы расщепления жира и снижать уровень вредных веществ, которые накапливаются при ожирении. Для проверки этой гипотезы провели эксперимент на лабораторных крысах.

Всех грызунов распределили на шесть групп. Контрольная получала обычную здоровую пищу и не проходила никакого лечения. Группа ожирения получала пищу с высоким содержанием жира, имитирующую ожирение у людей, тоже без лечения. Остальным группам вводили золотые наночастицы в разных дозировках (высокой дозой считали 52,33 микрограмма на килограмм, а низкой — 5,21 микрограмма на килограмм). Последней группе давали «Орлистат». Золотые наночастицы и «Орлистат» вводили крысам внутримышечно.

Эксперимент длился девять недель. Затем ученые измеряли вес крыс, их жировую и мышечную массу, состояние крови. Кроме того, изучали главный внутренний орган, который затрагивает ожирение, — печень.

Согласно результатам, крысы, ежедневно получавшие инъекции высокой дозы наночастиц, и крысы, которым вводили наночастицы раз в неделю в высокой дозе, показали большую эффективность. У них значительно снизилась жировая масса (на 50%), при этом мышечная масса увеличилась на 6%. Следующей по эффективности оказалась группа на «Орлистате». На нем удалось достигнуть снижения жировой массы тела, но мышечная масса тела была незатронутой.

Микроскопические фотографии тканей почек каждой из групп эксперимента. 
Микроскопические фотографии тканей почек каждой из групп эксперимента. 

Исследование тканей печени в шести группах показало разные результаты. У крыс из группы с высокой дозой золотых наночастиц (ежедневное введение) клетки печени почти полностью восстановились. В органе исчезли признаки воспаления, восстановились митохондрии, то есть теперь они могли производить столько энергии, сколько обычно производит печень человека без лишнего веса. У групп с еженедельным введением наночастиц также наблюдались улучшения, но они были менее выраженными. При этом в группе, получавшей «Орлистат», улучшения были минимальными: воспаление уменьшилось, запустился рост новых клеток, но восстановление митохондрий было недостаточным.

Лучшие показатели крови также были у крыс с высокой дозой золотых наночастиц. В этих группах общий уровень холестерина в крови и уровень сахара после голодания были приближены к нормам здорового человека. «Орлистат» тоже снижал показатели крови, однако существенная разница наблюдалась в степени снижения малондиальдегида — окислительного процесса, высокий показатель которого говорит о повреждении клеток печени. На «Орлистате» уровень малондиальдегида снизился не так сильно, как на дозировках золотыми частицами. Это же подтвердило гистологическое исследование печени.

Результаты нового исследования дают надежду на лечение ожирения без последствий для желудочно-кишечного тракта и печени. В перспективе ученым важно определить корректную дозировку и схему лечения.

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